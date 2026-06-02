本田真凜、妹・望結22歳の誕生日を祝福 “パートナー”宇野昌磨も映り込む3ショットも
プロフィギュアスケーター、女優の本田真凜が1日にInstagramを更新。同日に誕生日を迎えた女優で妹の本田望結とのオフショットを公開した。
【別カット】本田姉妹仲良し2ショットや宇野昌磨の姿も
本田が「望結ハッピーバースデー 22歳」と投稿したのは望結とのオフショット。複数公開されている写真には、スケートリンクで仲良く寄り添う姉妹の姿や、宇野昌磨も交えた3ショットも収められている。
投稿の中で本田は妹・望結について「この1年は氷上でよく会えました！」と明かしつつ「ラスト1回だけお願い！！と言いながらラスト40回くらいになる日々の練習に演技のコースまで把握して動画撮影も音響係もたびたび協力してくれてありがとう きつい時も何かしら褒めてくれてありがとう」とつづり「また氷の上で共に過ごせる日が増えて嬉しいのです 今年も絶対に良い年にしようぜ」と投稿を締めくくっている。
■本田真凜（ほんだ まりん）
2001年8月21日生まれ。京都府出身。幼少期からフィギュアスケートをはじめると2015年のJGPクロアチア大会で優勝。以降、数々の大会で好成績を残す。2024年1月に同季限りでの引退とプロスケーターへの転向を表明。2025年は映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』に女優として出演した。
引用：「本田真凜」Instagram（@marin_honda）
【別カット】本田姉妹仲良し2ショットや宇野昌磨の姿も
本田が「望結ハッピーバースデー 22歳」と投稿したのは望結とのオフショット。複数公開されている写真には、スケートリンクで仲良く寄り添う姉妹の姿や、宇野昌磨も交えた3ショットも収められている。
投稿の中で本田は妹・望結について「この1年は氷上でよく会えました！」と明かしつつ「ラスト1回だけお願い！！と言いながらラスト40回くらいになる日々の練習に演技のコースまで把握して動画撮影も音響係もたびたび協力してくれてありがとう きつい時も何かしら褒めてくれてありがとう」とつづり「また氷の上で共に過ごせる日が増えて嬉しいのです 今年も絶対に良い年にしようぜ」と投稿を締めくくっている。
2001年8月21日生まれ。京都府出身。幼少期からフィギュアスケートをはじめると2015年のJGPクロアチア大会で優勝。以降、数々の大会で好成績を残す。2024年1月に同季限りでの引退とプロスケーターへの転向を表明。2025年は映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』に女優として出演した。
引用：「本田真凜」Instagram（@marin_honda）