Gyubinが、6月14日より放送となる「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』のテーマソングに、日本メジャーデビュー曲「You Light Up My Life」が起用されたことを発表した。

『ガールオアレディ』はこれまで２シーズンが放送・配信されたシリーズで、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショーだ。

テーマソング「You Light Up My Life」の作詞を手掛けたのは、バンド・SCANDALのRINA。本当の自分を素直に晒け出せずにいる葛藤と、愛を知ってありのままの自分を肯定することを描いた、ドラマチックなミドルバラードになっているという。楽曲は『ガールオアレディ3』のテーマソング解禁映像で公開されており、本日よりTikTok・Instagramでも先行公開される。

そして、6月12日の楽曲フル配信に向けて、ダウンロード・ストリーミングサービスでの配信予約キャンペーンもスタートしている。ここでしかゲットできないオリジナルのデジタルコンテンツがもらえるので、ぜひチェックしていただきたい。

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◾️Gyubin コメント

今回、ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』のテーマソングを通して、日本デビューできることを本当に嬉しく思っています。

私自身恋愛リアリティショーが大好きなので、このような素敵な番組と一緒に新しいスタートを切れることに、とてもワクワクしています！

今回私が担当させていただくテーマソング「You Light Up My Life」には、“誰かの存在で心が明るくなる瞬間”の想いを込めました。

きっとこれから番組の中で描かれる、誰かへのときめきや自分の中にある素直な感情とも重なる部分があるのではないかなと思いますし、

私にとっても、自分を肯定してくれるような意味深い楽曲になっています。

この曲が、番組と一緒に皆さんの心にも残り続けてくれたらとても嬉しいです。

そしてこれから日本でも、皆さんにたくさん歌をお届けできるように頑張ります！

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◾️日本メジャーデビュー曲「You Light Up My Life」

2026年6月12日（金）0時

配信：https://lnk.to/YLUML ▼楽曲クレジット

Lyrics：RINA (SCANDAL)

Music：Sup、KIYOSHI IKEGAMI ▼『ガールオアレディ3』番組概要

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-1849

第1話 配信URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/FFi9pyhrGtPjSo

◾️日本プレデビュー曲「Really Like You (Japanese Version)」

配信：https://lnk.to/ReallyLikeYou_JP