吾妻光良 & The Swinging Boppersが、6月24日に発売する映像作品『SPECIAL BANQUET』より、「正月はワンダフル・タイム」のフル動画／ショート動画がSony MusicオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開した。

本作は、2026年1月11日に東京・LINE CUBE SHIBUYAにて行ったコンサートの模様を、オープニングの場内アナウンスからアンコールの最後まで余すところなく収録している。藤井康一、Leyona、松竹谷清、福嶋“タンメン”岩雄、EGO-WRAPPIN’といったバッパーズゆかりの面々もゲストとして登場し、これまでの45年にわたる活動の集大成かのようなライブパフォーマンスを堪能できる内容になっているという。

本タイトルは、ボーナス映像入りのブルーレイ＋2枚組CD+最新インタビューやメンバーアンケート、活動年表などをまとめたブックレットを同梱した初回生産限定盤、ライブ本編収録のブルーレイ1枚のみの通常盤の2種類がリリースされる。

https://youtu.be/uBFm8p-2Rss

https://youtube.com/shorts/aIrrmfnL7nU