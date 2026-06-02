吾妻光良 & The Swinging Boppers、映像作品『SPECIAL BANQUET』「正月はワンダフル・タイム」の映像公開
吾妻光良 & The Swinging Boppersが、6月24日に発売する映像作品『SPECIAL BANQUET』より、「正月はワンダフル・タイム」のフル動画／ショート動画がSony MusicオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開した。
本作は、2026年1月11日に東京・LINE CUBE SHIBUYAにて行ったコンサートの模様を、オープニングの場内アナウンスからアンコールの最後まで余すところなく収録している。藤井康一、Leyona、松竹谷清、福嶋“タンメン”岩雄、EGO-WRAPPIN’といったバッパーズゆかりの面々もゲストとして登場し、これまでの45年にわたる活動の集大成かのようなライブパフォーマンスを堪能できる内容になっているという。
本タイトルは、ボーナス映像入りのブルーレイ＋2枚組CD+最新インタビューやメンバーアンケート、活動年表などをまとめたブックレットを同梱した初回生産限定盤、ライブ本編収録のブルーレイ1枚のみの通常盤の2種類がリリースされる。
◾️映像作品『SPECIAL BANQUET』
2026年6月24日（水）リリース
購入：https://mitsuyoshiazumaandtheswingingboppers.lnk.to/SPECIALBANQUET
特設サイト：https://www.110107.com/boppers
発売元：（株）ソニー・ミュージックレーベルズ
◇初回限定盤（Blu-ray1枚＋CD2枚）
MHXL-185〜187 定価￥13,200（税込）
▼Blu-ray収録内容
・2026年1月11日・LINE CUBE SHIBUYA公演全編のライヴ映像
・ボーナス映像：※3本のドキュメンタリー映像を収録
SPACIAL BANQUETリハーサル〜新年会
“QUATTRO LETTERS”撮影顛末記
Back Stage of SPECIAL BANQUET
▼CD（2枚組）
2026年1月11日・LINE CUBE SHIBUYA公演全曲のライヴ音源
▼グッズ
32ページブックレット（最新インタビュー、メンバーアンケート、年表ほか掲載）
“QUATTRO LETTERS”ポストカード 封入
三方背ボックス仕様
◇通常盤（Blu-ray1枚）
MHXL-188 定価￥7,700（税込）
▼Blu-ray収録内容
2026年1月11日・LINE CUBE SHIBUYA公演全編のライヴ映像を収録
▼収録曲
PART ONE
01.THINGS AIN’T WHAT THEY USED TO BE
02.最後まで楽しもう
03.極楽パパ
04.正月はワンダフル・タイム
05.大人はワイン二本まで
06.CHERRY RED BLUES (Guest：藤井康一)
07.L-O-V-E (Guest：Leyona)
08.小学校のあの娘
09.俺の家は会社
PART TWO
10.やっぱり肉を喰おう
11.昼寝のラプソディ
12.OLD FASHIONED LOVE
13.You Brought a New Kind of Love〜知らぬ間に心さわぐ〜 (Guest：松竹谷清)
14.Nobody Knows You When You’re Down And Out (Guest：福嶋“タンメン”岩雄)
15.Misty (Guest：EGO-WRAPPIN’)
16.150〜300
17.ON THE SUNNY SIDE OF THE STREET
18.誕生日には俺を呼べ
ENCORE
19.ゴミの日来るまで〜ブルース・メドレー (With All Guests)
20.打ち上げで待ってるぜ
▼店舗別購入特典
Amazon.co.jp：ビジュアルシート3枚セット
楽天ブックス：アクリルキーホルダー
セブンネットショッピング：サコッシュ
TOWER RECORDS全店 (オンライン含む / 一部店舗除く)：ポストカード
Sony Music Shop：しおり
※初回生産限定盤・通常盤のどちらをご購入いただいても各特典の内容は同一となります。
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。
※特典絵柄は追ってご案内いたします。
※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは“特典対象商品ページ”と“特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。