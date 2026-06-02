松井珠理奈、新たな髪色で印象激変　※「松井珠理奈」Instagram

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　SKE48元メンバーでタレントの松井珠理奈が1日にInstagramを更新。新たな髪色でイメチェンを果たすと、ファンからは「ちょーかわいい」「綺麗な顔立ちが映える」といった声が相次いだ。

【写真】ヘアカラーチェンジ前の黒髪時代

　松井が「新しい髪色　New hair　自然光に当たるとかなり赤い」と投稿したのは、ロケで訪れた知立市で撮影されたオフショット。写真には、赤い髪色でストライプ柄のブラウスを着た彼女の、リラックスした笑顔が収められている。投稿の中で松井はロケを振り返り「またプライベートでも行きたい」とつづり「みんなの地元のオススメのお店やカフェをコメントで教えてね」とファンに呼びかけている。

　ファンからは彼女の新たな髪色について「すごく似合ってる！綺麗だよ」「新しい髪色ちょーかわいい」「おじゅりの綺麗な顔立ちが映える髪色」などの反響が寄せられている。

■松井珠理奈（まつい じゅりな）
1997年3月8日生まれ。愛知県出身。2008年7月、オーディションに合格して同年10月にSKE48メンバーとして公演デビュー。そして2012年からの3年間はAKB48メンバーも兼任した。2018年に実施された「AKB48 53rdシングル 世界選抜総選挙」で1位を獲得。2021年4月にSKE48を卒業すると、以降はタレントとして活動している。プライベートでは2026年1月にBOYS AND MENの辻本達規との結婚を発表した。

引用：「松井珠理奈」Instagram（@jurinamatsui3）