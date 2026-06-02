chilldspotが、6月14日21時より「ABEMA」にて放送開始となるオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』の挿入歌として、新曲「Ladyy」を書き下ろしたことを発表した。

『ガールオアレディ』は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げる「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショーだ。新曲「Ladyy」は、“レディ”たちが織りなす恋愛模様に寄り添うべく書き下ろされ、抗えない恋心に翻弄されるリアルな心情を、比喩根（Vo）の物憂げな歌声と、都会の夜を思わせるサウンドにのせて表現した楽曲になったという。

また、chilldspotの1stアルバム『ingredients』の12インチアナログ盤が、6月12日に発売されることも決定している。バンドの名を広く知らしめた意欲作が、CDとは異なるジャケットをまとった新装盤として発売される。

◆ ◆ ◆

◾️chilldspot 比喩根 コメント

「30代の恋愛ソングを」とお話をいただいた時、

嬉しさの反面、自分達がなっていない年齢の雰囲気を曲で表現できるのか？という不安がありました。

ですが年代や年齢も違う作品から何かを日々受け取っている中で、あれ？表現するべきは純粋で簡単な事だ。と思った時、Gt.玲山君から「Ladyy」のデモが送られてきました。

洒落たサウンドとは裏腹に飾らない歌詞の中に少しあるロマンチックさが素敵で、私も！と歌詞やメロを共に模索するようになってたくさん試してこの曲ができました。

肩肘の張らない、心のそばに置けるような曲です！

◆ ◆ ◆

◾️「ABEMA」新番組『ガールオアレディ3』 （C）AbemaTV,Inc. 番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-1849

第1話 配信URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/FFi9pyhrGtPjSo

スタジオMC：アン ミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈 ▼「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し”新しい未来のテレビ”として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、”最高品質か唯一無二”を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ 最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/） 「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

◾️アナログ盤『INGREDIENTS』

2026年6月12日（金）発売

JSLP271 5,500円（税込）

販売店舗・オンラインショップの詳細は、各販売店にてご確認ください。 ▼収録内容

A1.Monster

A2.夜の探検

A3.未定

A4.Groovynight

A5.ネオンを消して

B1.interlude

B2.Weekender

B3.Kiss me before I rise

B4.hold me

B5.dinner

B6.私

◾️＜chilldspot 対バンライブ“ジャム Vol.3”＞ 2026年6月10日（水） 愛知・名古屋 CLUB QUATTRO

ゲストアクト：Geloomy

OPEN / START：18:00 / 19:00 2026年6月11日（木） 大阪・梅田 CLUB QUATTRO

ゲストアクト：muque

OPEN / START：18:00 / 19:00 2026年6月16日（火） 東京・渋谷 CLUB QUATTRO

ゲストアクト：Klang Ruler

OPEN / START：18:00 / 19:00 ▼チケット詳細

・チケット受付URL：https://linktr.ee/JAM_vol.3

・チケット料金：5,500円（税込）

※各公演別途ドリンク代必要

※1⼈4枚まで申し込み可能（同⾏者指定なし）