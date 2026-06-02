一つなんて選べないよぉぉぉ（泣）【ファミマ】ティータイムが華やぐ「新スイーツ」

【ファミリーマート】で賑わいを見せているのは、ティータイムが華やぐようなビジュアルの「新スイーツ」。ちょっと休憩したい時の気分転換ついでに、甘いものでお腹も心も満たしませんか？ 今回イチオシの和スイーツと洋スイーツをピックアップしました。

満足感がありそうなホイップ & 練乳入り！

コロンとした真っ白なフォルムが可愛い「大きなふわもち生大福（あずきホイップ & 練乳）」。生地の中にはあずきホイップが入っており、さらに内側に練乳を注入している贅沢仕立てです。2つの口当たりを、生地の食感と共に楽しめて、満足度が高そう。あずきのほっこりとした優しい味わいが感じられて、疲れを癒してくれるかも。

自分へのご褒美におすすめ

贅沢感を楽しみたい時は、ご褒美感のある「チョコレートパフェ（コーヒーゼリー入り）」がおすすめ。層が映える仕上がりです。ミルクチョコプリンをベースに、コーヒーゼリーやチョコムースを重ねていて、大人が楽しむおやつにぴったり。チョコホイップもたっぷりと絞っており、リッチな味わいが満喫できそうです。

食後のデザートにもぴったりなチーズケーキ

シンプルな仕上がりの「とろける生チーズケーキ 宇治抹茶」。154Kcalとカロリー控えめで、食後のデザートや、ダイエット中のおやつにも良さそうです。宇治抹茶の風味に、チーズのほどよい酸味が良いアクセントとして感じられて、癖になるかも。

果肉がのったプチ贅沢な仕上がり！

ごろっとした桃の果肉をのせた「桃のデザートフィナンシェ」。こんがり焼き上がった生地はやや細長く、片手でもサクッと食べられそうです。@sujiemonさんは「白桃の甘酸っぱさもあって爽やか」「贅沢なデザート」とコメントしています。

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writer：S.Hoshino