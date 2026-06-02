「うわぁぁん！」初めて味わう『敗北の感情』に、幼い息子が大号泣！ → 親として気づかされたこと

これは筆者自身の体験です。普段から自分が中心で進んでいた5歳の息子のR。初めての「負け」を経験したとき、私は息子の反応を通じて、成長するためには悔しさを知ることも大切だと気づかされました。あの日のボードゲームでの出来事が、私たち親子にとって大切な学びの時間となった瞬間でした。

うちの息子、初めての負け

最近、一人っ子のうちの息子のRが初めて「負け」を経験しました。普段から自分が中心で、自分のペースで物事が進むことが多いR。おもちゃも、遊びも、いつも自分が主導権を握っているのが当たり前の環境で育ってきました。そんなRが最近ハマっていたのが、サイコロを振って考えながら進むボードゲーム。その日は「今日はママと勝負だよ！」とやる気満々で、序盤からどんどん進んでいき、得意げに「ほら！ また進んだ！」と笑っていました。

勝ちを確信していたけど……

しかし、ゲームも終盤に差し掛かると、私が連続で良い目を出して逆転してしまいました。気づけばゴール！ その瞬間、Rの手がピタッと止まり「え？ なんで？」と固まったかと思うと、次の瞬間にはボードをバンッと叩いて大号泣。「ずっと勝ってたのに！」と泣きながら声を張り上げ、サイコロを投げてしまいました。最初は「ゲームだから仕方ないよ」と言おうと思ったのですが、その泣き方があまりにも本気で、どうしてもワガママとは思えませんでした。