◆ジャイアンツカップ 北信越地区Ａブロック 新潟地区大会（５月２３日・五十公野公園野球場） ▽代表決定戦 上越ボーイズ３−１新潟ボーイズ

ボーイズ同士の対決となった代表決定戦は、東日本選抜に選出された内記都偉（ないき・とい、３年）の決勝打で上越が新潟に辛勝。ボーイズ勢として初めて、ジャイアンツカップ（Ｇ杯）の北信越Ａブロック予選進出を決めた。１８年３月の連盟加盟から９年目を迎えるチームは、７月に北陸勢との大一番を戦う。

内記の獅子奮迅の活躍が、チームの歴史を書きかえた。まずは守り。本職の捕手で先発し、エース植木孝介（３年）を好リード。「スライダーが一番良かった」と球数制限最大の８０球を受け、６回途中まで１失点の好投を引き出した。

４番打者の仕事は同点で迎えた５回２死二、三塁。変化球を拾い上げ、左前に落ちる決勝の２点打に「めっちゃうれしかった」と振り返った。最後は「あまり投げない」という投球。６回１死一、三塁のピンチでマウンドに立つと、走者を許しながら無失点で締めた。

Ｇ杯地区予選の新潟県代表決定に扇山駿主将（３年）は「今までで一番。最高にうれしい」と声を弾ませ、奈須武彦監督（５１）も「歴代で持ち越された目標だった」と悲願を明かした。選手権代表とＧ杯代表。今夏の上越は、堂々と二兎（にと）を追う。

［新潟］ボーイズ決戦に競り負けた。田中優心と島田來祈（らいき）の２年生バッテリーを中心に、１回戦では前評判の高かった長岡東リトルシニアを５回コールドで撃破。しかし代表決定戦では走塁面に綻びが見られた。「上越に絶対リベンジします」と言い切った若槻海斗主将（３年）。最後の夏にすべてをかける。

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