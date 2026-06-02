Dannie May、TVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』第2クールのOP主題歌に新曲「BAD 遺伝子」が決定
Dannie Mayが、2026年7月7日より放送・配信開始となるTVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』第2クールのオープニング主題歌に新曲「BAD 遺伝子」を書き下ろしたことを発表した。
公開されたアニメの第2クール本PVにて、新曲「BAD 遺伝子」の音源が初解禁された。作詞・作曲をマサ（Vo, G）、編曲を田中タリラ（Vo, Key）が手掛けた今作は、「盛大な親子喧嘩」をテーマに、思春期の迸るようなイライラや葛藤を詰め込んだ一曲だという。
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◾️マサ コメント
「盛大な親子喧嘩を」とのことで思春期の迸るようなイライラを曲にしました。
「分かり合うまでの数センチが遠いのさ」。うん。分かります。僕も中学生の時そうでした。
いつか僕が親になった時もそう思うのでしょうか。
とびきりの攻撃性に少しだけの愛情と甘えを込めて。たくさんの人に聴いてもらえると嬉しいです。
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Dannie Mayは、2026年秋にバンド結成当初からの目標であったZepp DiverCity公演を含む東名阪ワンマンツアー＜YOKAI＞の開催を控えている。
◾️TVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』第2クール
2026年7月7日（火）より放送・配信開始
▼放送
TOKYO MX：毎週火曜 23時30分〜
関西テレビ：毎週火曜 25時19分〜
BS-11：毎週水曜 24時00分〜
▼配信
U-NEXT、アニメ放題、dアニメストア 毎週火曜 24時00分〜見放題最速配信 ほか
アニメ公式サイト：https://www.samurai-trooper.net/
権利表記：©SUNRISE
◾️「BAD 遺伝子」
※TVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』第2クールオープニング主題歌
作詞：マサ 作曲：マサ 編曲：田中タリラ
レーベル：SKID ZERO
※リリース詳細は後日発表
◾️「ネガティヴジャンキー」
2026年5月13日（水）リリース
配信：https://ffm.to/negativejunkie
■3rdアルバム『MERAKI』
2026年1月7日（水）リリース
購入：https://dannie.lnk.to/meraki_CD
▼形態・価格
・初回盤（CD+Blu-ray）RZCD-67427/B ￥6,500（税込）
・通常盤（CD Only）RZCD-67428 ￥3,200（税込）
発売元：SKID ZERO
▼収録内容
＜CD＞
1.MERAKI
2.色欲
3.未完成婚姻論
4.りできゅらす
5.ラストパレード
6.創造ゲーム
7.春を交わして
8.FUNKY MUSIC!!
9.ユニーク
10.FULL PRIDE
11.レアライフ
＜Blu-ray＞ ※RZCD-67427/Bのみ
2025.07.12
Dannie May ONEMAN LIVE TOUR “スーパー・バケーション” FINAL
at 恵比寿LIQUIDROOM 本編ライブ映像を完全収録
▼購入者特典 ※両形態共通
・特典CD（1曲入り）
新曲「虎」（demo）〈未配信音源〉
◾️＜Dannie May TOUR 2026「YOKAI」＞
2026年
10月3日（土）名古屋 CLUB QUATTRO
10月4日（日）大阪 BIGCAT
10月9日（金）Zepp DiverCity
各種先行受付URL：https://eplus.jp/sf/word/0000134814
関連リンク
◆Dannie May オフィシャルサイト
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