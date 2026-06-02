Dannie Mayが、2026年7月7日より放送・配信開始となるTVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』第2クールのオープニング主題歌に新曲「BAD 遺伝子」を書き下ろしたことを発表した。

公開されたアニメの第2クール本PVにて、新曲「BAD 遺伝子」の音源が初解禁された。作詞・作曲をマサ（Vo, G）、編曲を田中タリラ（Vo, Key）が手掛けた今作は、「盛大な親子喧嘩」をテーマに、思春期の迸るようなイライラや葛藤を詰め込んだ一曲だという。

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◾️マサ コメント

「盛大な親子喧嘩を」とのことで思春期の迸るようなイライラを曲にしました。

「分かり合うまでの数センチが遠いのさ」。うん。分かります。僕も中学生の時そうでした。

いつか僕が親になった時もそう思うのでしょうか。

とびきりの攻撃性に少しだけの愛情と甘えを込めて。たくさんの人に聴いてもらえると嬉しいです。

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Dannie Mayは、2026年秋にバンド結成当初からの目標であったZepp DiverCity公演を含む東名阪ワンマンツアー＜YOKAI＞の開催を控えている。

◾️TVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』第2クール

2026年7月7日（火）より放送・配信開始 ▼放送

TOKYO MX：毎週火曜 23時30分〜

関西テレビ：毎週火曜 25時19分〜

BS-11：毎週水曜 24時00分〜 ▼配信

U-NEXT、アニメ放題、dアニメストア 毎週火曜 24時00分〜見放題最速配信 ほか アニメ公式サイト：https://www.samurai-trooper.net/

権利表記：©SUNRISE

◾️「BAD 遺伝子」

※TVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』第2クールオープニング主題歌

作詞：マサ 作曲：マサ 編曲：田中タリラ

レーベル：SKID ZERO

※リリース詳細は後日発表

◾️「ネガティヴジャンキー」

2026年5月13日（水）リリース

配信：https://ffm.to/negativejunkie

■3rdアルバム『MERAKI』 2026年1月7日（水）リリース

購入：https://dannie.lnk.to/meraki_CD ▼形態・価格

・初回盤（CD+Blu-ray）RZCD-67427/B ￥6,500（税込）

・通常盤（CD Only）RZCD-67428 ￥3,200（税込）

発売元：SKID ZERO ▼収録内容

＜CD＞

1.MERAKI

2.色欲

3.未完成婚姻論

4.りできゅらす

5.ラストパレード

6.創造ゲーム

7.春を交わして

8.FUNKY MUSIC!!

9.ユニーク

10.FULL PRIDE

11.レアライフ ＜Blu-ray＞ ※RZCD-67427/Bのみ

2025.07.12

Dannie May ONEMAN LIVE TOUR “スーパー・バケーション” FINAL

at 恵比寿LIQUIDROOM 本編ライブ映像を完全収録 ▼購入者特典 ※両形態共通

・特典CD（1曲入り）

新曲「虎」（demo）〈未配信音源〉

◾️＜Dannie May TOUR 2026「YOKAI」＞ 2026年

10月3日（土）名古屋 CLUB QUATTRO

10月4日（日）大阪 BIGCAT

10月9日（金）Zepp DiverCity 各種先行受付URL：https://eplus.jp/sf/word/0000134814