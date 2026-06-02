女優・尾碕真花（25）が2日、SNSを通じて芸能事務所「オスカープロモーション」退所をめぐる騒動に説明した。さらに尾碕の代理人弁護士である依田俊一氏も本件に関するコメントを発表。両者の食い違いを整理し「民法及び過去の裁判例」を提示して本件の見解を示した。

尾碕をめぐっては、1日にSNSを通じて5月31日をもってオスカープロモーションを退所したことを発表した。

一方、オスカープロモーションは公式サイトで「尾碕真花より当社へ一方的に退所の意思が通知されていたことは事実ですが、当社と尾碕真花の専属マネジメント契約は現在も契約期間中であり、また、当社と尾碕真花が専属マネジメント契約の解除に合意した事実もございません」と強調した。両者の主張に食い違いが生じている。

尾碕はこの日、新たに「今回の決断に至った理由についてご説明いたします」として経緯を説明する文書を投稿した。

尾碕の主張によると「数か月前から退社を申し出ていた」「事務所は具体的な回答をせず、一方的・威圧的とも受け取れる対応が繰り返された」「退所時期の延長にも応じたが、協議は進まず」「仕事の見通しが立たず、俳優活動に支障が出た」と指摘。これらの点を踏まえ「事務所との信頼関係は完全に失われ、修復は不可能であると判断いたしました」とした。

一方、事務所側は「退所の意思通知は受けたが、現在も契約期間中」「解除に合意した事実はない」「当社の了承なく、退所を発表したことについて極めて遺憾」と主張している。

尾碕真花の代理人弁護士は「補足致します」としてコメントを発表。「専属マネジメント契約は一般に準委任契約とされており、中途解約を制限をする規定がない場合はいつでも解除できるのが民法及び過去の裁判例から明らかです」と主張。「尾碕氏と所属事務所の間の専属マネジメント契約は途中解約を制限する規定はなく、いつでも解除できるものです」とし「尾碕氏が申し上げたとおり、長く事務所側と交渉させていただいておりますが、先方がまったく交渉に応じる余地がないため、不本意でありますが専属マネジメント契約を解除させて頂いた次第です」と情報を補足した。