お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコ（62）が1日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。共演者の“素行”を明かした。

この日は「ナニワの先輩集団襲来SP」。MCの「千鳥」大悟が大阪時代に世話になったというモモコ、「千原兄弟」千原せいじ、「シャンプーハット」恋さんが集結した。

モモコは大悟にシャネルのアクセサリー代14万6000円の領収書を提出。大悟が「これもう、払わないです。何で僕が」と失笑すると、「これはぜひ払っていただきたい。なぜなら大阪時代のツケを回収するために」と迫った。

モモコは「私が超可愛がってる子を、結構めちゃくちゃしてるわけよ、君が。ほんまに大悟に会ったら言うてほしいって」と自身に言いつけた人物がいることを告白。「私が思うに犯罪行為。恐喝」とあおりスタジオを盛り上げた。

大笑いの大悟が「何の話ですか？はよ言うてください」と促すと「私が可愛がってるSTARTO ENTERTAINMENT、大阪にはいっぱいグループがいる。思い出したやろ？」。大悟が「SUPER EIGHTとか。ハイヒールさんと番組もやってた」と応じると「そうそうそう。その子たちを脅したりとかしてない？」。

これに大悟は大爆笑で「いやいや、楽しく一緒に遊んでましたよ大阪時代」。モモコは「その時にいつも、あなたの方がだいぶ年上やのに“タバコ買うてくれ”とか」。恋さんも「それ聞いたことあるぞ！」と証言し、さらなる笑いを誘った。

大悟は観念し「ほんとに毎日の生きる金もないような状態で、ただタバコは吸いたい。何度も“タバコ買うてくれ”“タクシー代出してくれ”何度も言いました！」と白状。「だってあいつらお金もってたもん！」とと言い訳すると、モモコは「持ってて買ってあげようか？じゃなくって、大悟から“タバコ吸いたいわ〜”とか言うて」と反論。スタジオは大爆笑だった。