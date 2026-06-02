1日、名古屋市東区のトヨタ自動車葵体育館で、女子バスケットボールのトヨタ自動車アンテロープスが新入団会見を行い、渡嘉敷来夢(とかしき らむ)選手(34)と

白崎みなみ選手(29)が意気込みを語りました。

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渡嘉敷選手は地元・名古屋市の桜花学園高校出身。強豪ENEOSで何度もリーグ優勝に貢献し、2016年リオデジャネイロ五輪の代表としてベスト８に輝きました。2015年からは日本人3人目のWNBAプレーヤとして3シーズン活躍。昨シーズンまでは2年間、刈谷市のアイシンに所属していました。日本代表候補として2年後のロサンゼルス五輪も目指しています。

(渡嘉敷選手)

「大神ヘッドコーチからまだまだ成長できるという言葉を頂き、このチームでやりたいと決めました」「自分も成長しながら、チームの優勝に貢献したい。選手時代から一緒に戦っていた大神ヘッドコーチと共に優勝したい」

「優勝に貢献したい」

白崎選手は渡嘉敷選手と同じ埼玉県出身で、昨シーズンまではシャンソン化粧品に所属。2023年にはリーグの新人王、得点王をダブル受賞、今年はベストディフェンダーに選ばれるなど、攻守で活躍が期待される選手です。

(白崎選手)

「トヨタ自動車の走るバスケットに魅力を感じた。自分自身がもっと成長したい、自分の強みである攻めの姿勢と共に攻守で優勝に貢献したい」