タレントの中川翔子が2日、自身のインスタグラムを更新。実は母の“大親友”だという昭和のアイドルを明かした。

昨年9月に出産した双子の成長を日々更新している中川。「ニコニコお兄ちゃんが人見知りはじまった！」と報告した。

「香港から桂子さんの大親友 おニャン子クラブの名越美香さんが遊びに来てくれたけど」と母・桂子さんの意外な大親友を明かし、「見たことない顔で泣く！これも成長かわいい ママに甘えました

弟くんは平気だねぇ」とつづった。

「なんと わたしの最近できたホクロと同じ場所に弟くんもホクロができました 不思議！親子の絆かな？」と中川。「親子で不思議なDNAを感じたのはどんなところでしたか？あと弟くんが目を開けたまま寝ることもソックリです」と記した。

「#双子」「#遺伝」「#DNA」「#不思議」「#人見知り」と添えた。

この投稿に、「相変わらず、お綺麗ですね」「懐かしすぎます！面影残しながら…キレイです〜」「見たことあるなぁーと思っていたら」「お母様の桂子さんの大親友だったとは！」「成長していますね」「わかりすぎます！！」「『人見知り』素晴らしい成長ですね」などのコメントが寄せられている。

名越さんは「おニャン子クラブ」の会員番号は9番。人気メンバーでグループ内ユニット「ニャンギラス」のメンバーとしても活動。1986年にグループ卒業。卒業後は舞台やバラエティーでも活躍。芸能界引退後は香港人パイロットと結婚し、香港へ移住。現在は「SHEEPS」というアカペラユニットを組んで活動している。