愛犬が文句を言っているように見える…

犬は言葉を話せませんが、その代わりに声や表情、仕草、行動、態度で感情を表現します。特に、日々一緒に暮らしている飼い主には、信頼を置いているからこそ「こうしてほしい」「それは嫌」という気持ちをストレートに表現することも。

それゆえに、飼い主からみると「最近、愛犬が文句を言うようになった」と感じるのです。これは、それだけ飼い主に気持ちを伝えようとしている愛情の裏返しなので、決して悪いことではありません。

しかし、放置していると、徐々に飼い主への信頼や期待が失われてしまいます。愛犬がなぜ文句を言っているのか、どんな行動が不服のサインなのかを汲み取りましょう。

犬が『文句』を言っているサイン５選

「なんだか愛犬が不服そう…」そのサインは本当に不満のボディランゲージなのでしょうか。ここでは、犬が文句を言っているときに見せるサインを解説します。

1.「ウゥ～」「ワフッ」と短い声を出す

犬は文句を言っているとき、大きく吠えるよりも「ウゥ～」「ワフッ」「ワウワウ」といった短い声で訴えることが多くみられます。

特に、ご飯の時間やお散歩の時間になると、このように短い鳴き声を出して「早くして」と訴える犬が多いです。

2.「フゥッ」と短いため息を吐く

まるで飼い主にわざと聞かせるように、「フゥッ」と短いため息を吐く愛犬の様子を目撃することはありませんか。犬の短いため息は、不満を表すサインです。

他にも、ドサッとヤケになったかのように横になったり、ため息を吐いた後に飼い主を真顔で見つめたりする行動は、「退屈だな」「飼い主さんがわかってくれない！」といった文句を言っています。

3.見つめたり前足で合図を送ったりする

何か訴えたいことや不満があるとき、犬はじっと飼い主を見つめることがあります。これは、自分の不満や要求に気づいてもらおうとしている行動です。

例えば、食器の前に行き、食器と飼い主を交互に見つめたり、ちょんちょんと前足で叩いて合図を送ったりしている行動は、文句に似た「お知らせ」や「要求」のサインでしょう。

4.飼い主の呼びかけを無視する

いつもは素早く飼い主の呼びかけに振り返る愛犬。しかし、今日はなぜか呼びかけを無視したり、反応が遅い--そんな様子に心当たりはありませんか。この行動も、愛犬の文句や不満が態度に現れているサインです。

それまでに飼い主になんらかの不満を持ったために、飼い主の呼びかけに乗り気ではないのでしょう。犬が普段と違う行動や態度をとっているときは、なんらかの意思表示が隠されていることが多くあります。

5.わざとイタズラをして注意を引く

犬が文句を言っているとき、わざと叱られるような行動をとることがあります。これは、イタズラなどをすることで、飼い主の注意を引こうとしているのです。

例えば、ゴミ箱を倒してみたり、飼い主の靴下をくわえて逃げ回ってみたり……。こうした行動は、飼い主に「かまってほしい」という気持ちから、わざと悪いことをして注意を引こうとしていることが多いので、イタズラには大袈裟な反応をせず、淡々とした態度で対応しましょう。

犬が飼い主に不満を抱えてしまう要因とは？

犬が飼い主に文句を言う理由は、お分かりの通り、飼い主に「不満」や「要求」があるからです。実は、飼い主の何気ない行動や態度に不服がある犬は多くいます。犬が飼い主に不満を抱えているとき、主に以下の要因が考えられるでしょう。

コミュニケーション不足による不安 運動不足でエネルギーが発散できていない 要求やアピールをことごとく無視されている 散歩やご飯といった1日のルーティンが大きく崩れている 退屈 生活環境に不満がある

上記のように、飼い主との関わり方に不満や退屈さを抱いたり、犬としての欲求が満たされていないときに不満を抱きがちです。

この気持ちを放置してしまうと、強いストレスから、体調不良や問題行動、信頼関係の崩壊につながりかねません。「もしかして、文句を言っているのかな？」と気づいたら、関わり方や生活環境を見直してみましょう。

犬が文句を言い出したら見直したい接し方

犬が不満そうに文句を言っていると、人によっては「わがままになった」と思うこともあるでしょう。しかし、愛犬からの不満は、わがままではなく「困っている」サインであることも多いのです。

まずは、以下のように接し方や生活環境を改善してみましょう。

室温や清潔感など生活環境を見直す ご飯や散歩の生活リズムを整える アイコンタクトや声かけの頻度を増やす 愛犬とだけ向き合う時間を毎日設ける 「ダメ」よりも「褒める」ことを優先する 体を動かす遊びや散歩の質を見直す

「いつも遊んでいるよ？」と思っていても、スマホを見ながら、テレビを見ながらでは、「飼い主さんがこっちを見てくれない」と不満を溜め込んでいる犬は少なくありません。まずは、1日15分でもいいので、愛犬と"だけ"向き合い、遊んだりスキンシップをとったりする時間を作りましょう。

まとめ

犬が文句を言うときは、甘えや要求、不安、退屈など。さまざまな感情が隠れています。飼い主は、愛犬が何を伝えようとしているのかを汲み取る努力をし、自分にできる範囲で関わり方を見直してみましょう。