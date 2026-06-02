台風6号は西日本の南海上を北上していて、岡山・香川には、今日夜遅くから明日の明け方にかけ最も近づくとみられています。この影響で、JRやフェリー、空の便などで運休が計画されています。

【写真を見る】【台風情報】「台風6号」（チャンミー）今夜から香川・岡山に最接近へ 交通機関に乱れ JR瀬戸大橋線やフェリーが順次運休へ 【最新進路 気象】

「台風6号」交通への影響

午前9時半ごろの高松市内の様子です。昨夜（1日）からけさ（2日）にかけ、台風の影響で雨が降り続いています。JR四国管内では、台風6号の接近により強風や大雨が予想されるため、きょう昼過ぎから土讃線などの一部区間で、午後7時ごろからは瀬戸大橋線の海上部の区間などで運転を取りやめます。

フェリー・飛行機への影響

岡山・高松と小豆島の土庄港を結ぶフェリーや高速艇も、昼過ぎから順次運航を取りやめるということです。また、高松空港と羽田・成田空港を結ぶ飛行機も、きょう午後発着の便の一部が欠航となっています。

岡山・香川には、今日夜遅くから明日の明け方にかけ最も近づくとみられていて、低い土地の浸水や河川の増水、強風・高波に注意を呼びかけています。また、気象庁は先ほど四国地方が梅雨入りしたとみられると発表しています。

JRによりますと、西日本や四国管内の在来線ではきょう夜のはじめごろから明日にかけ、大雨や強風が見込まれることから、運転の取り止めや行先の変更が発生する可能性があるとしていて、最新の運行情報を確認するよう呼びかけています。