昨年（2025年)の国勢調査の速報値で、岡山県内の市では最も人口減少率が高かった高梁市が、きのう（6月1日）、対策を検討する会議を開きました。

【写真を見る】高梁市で人口減少対策に関する会議 岡山県内の市で人口減少率が最高の11.9%【岡山】

（石田芳生 高梁市長）

「女性が働きやすい職場づくりといったことに、施策を打つということは、これから、これまで以上に考えていかないといけない」

高梁市役所で開かれた「人口減少対策戦略本部会議」です。

なぜ婚姻数は減少？

昨年（2025年）の国勢調査の速報値で、人口の減少率が県内の市で最も高い11.9%だったことから対策などを協議しました。

会では、人口減少の要因として、出生数と転入が大きく減少したほか、25歳から39歳では、男性が女性よりも多く、婚姻数が減少傾向であることなどが報告されました。

石田市長「若者や女性、生の意見を聞く」

（石田芳生 高梁市長）

「若者そして女性、やはり生の意見を聞く、そしてまた自分たちの言ったことが施策に反映しているんだなというふうな実感を持っていただく、こういった取り組みをしていきたいと思っています」

次回は、8月上旬に開催予定で、地域ごとの問題点を分析するということです。