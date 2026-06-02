俳優の山田裕貴さんは6月2日、自身のInstagramを更新。豪華メンバーの集合ショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：山田裕貴さん公式Instagramより）

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俳優の山田裕貴さんは6月2日、自身のInstagramを更新。豪華メンバーが集合し、コスプレをしたショットを公開しました。

【写真】山田裕貴ら豪華メンバー

「裕貴くんかっこいい」

山田さんは「今日は この勇者一行で #ケール鍋パーティー　武闘家 ママタルト 大鶴肥満さん　ドワーフの戦士 スタミナパン 麻婆さん　エルフの魔法使い エルフ はるさん」とつづり、1枚の写真を投稿。お笑いコンビ・スタミナパンの麻婆さん、ママタルトの大鶴肥満さん、エルフのはるさんとの集合ショットです。それぞれ個性的なコスプレをしています。

コメント欄では「本気の熱い男が3人」「裕貴くんかっこいい」「やっばいwwwww裕貴くんよかったねwww」「強いのか弱いのか分からんパーティですねwww」「最高」「おバカ過ぎて好き」「ラジオとは思えない見た目で笑いました」「学芸会感がハンパない（笑）」と、ファンの笑いを誘いました。

「キレキレ過ぎるって笑」

同日、「ニッポン放送で勇者の舞（ケール鍋を食べます）」とつづり、コスプレをした状態で剣を振り回す動画を公開した山田さん。ファンからは「キレキレ過ぎるって笑」「体幹がブレてない！カッコ良い」などのコメントが寄せられています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)