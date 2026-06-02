「おバカ過ぎて好き」山田裕貴、豪華メンバー集合ショットに反響「熱い男が3人」「学芸会感がハンパない」
俳優の山田裕貴さんは6月2日、自身のInstagramを更新。豪華メンバーが集合し、コスプレをしたショットを公開しました。
【写真】山田裕貴ら豪華メンバー
コメント欄では「本気の熱い男が3人」「裕貴くんかっこいい」「やっばいwwwww裕貴くんよかったねwww」「強いのか弱いのか分からんパーティですねwww」「最高」「おバカ過ぎて好き」「ラジオとは思えない見た目で笑いました」「学芸会感がハンパない（笑）」と、ファンの笑いを誘いました。
(文:多町野 望)
【写真】山田裕貴ら豪華メンバー
「裕貴くんかっこいい」山田さんは「今日は この勇者一行で #ケール鍋パーティー 武闘家 ママタルト 大鶴肥満さん ドワーフの戦士 スタミナパン 麻婆さん エルフの魔法使い エルフ はるさん」とつづり、1枚の写真を投稿。お笑いコンビ・スタミナパンの麻婆さん、ママタルトの大鶴肥満さん、エルフのはるさんとの集合ショットです。それぞれ個性的なコスプレをしています。
「キレキレ過ぎるって笑」同日、「ニッポン放送で勇者の舞（ケール鍋を食べます）」とつづり、コスプレをした状態で剣を振り回す動画を公開した山田さん。ファンからは「キレキレ過ぎるって笑」「体幹がブレてない！カッコ良い」などのコメントが寄せられています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)