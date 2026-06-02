【30代が選ぶ】バラエティー力が高い「STARTO社の若手タレント」ランキング！ 2位「松田元太」、1位は？
All About ニュース編集部は5月13〜15日の期間、全国の30代の男女278人を対象に「STARTO社所属の若手タレント（30歳未満）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「バラエティー力が高いと思うSTARTO社所属の若手タレント」ランキングを紹介します。
【9位までのランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、松田元太さんです。
1999年生まれの松田さんは、2022年にTravis Japanのメンバーとして全世界メジャーデビュー。卓越したダンススキルでファンを魅了する一方、バラエティー番組では天然キャラクターとして周囲に愛される存在です。『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』や『ぽかぽか』（ともにフジテレビ系）、『ザ！鉄腕！DASH!!』（日本テレビ系）などへの出演を通じて、キャラクターが広く浸透しています。
回答者からは、「いつも全力だけど、どこか抜けているところがあり、自然に笑いを生んでいると思うから」（30代女性／新潟県）、「あまりかっこよさなど売りにしていなさそう。素の雰囲気が世代関係なく受けそう」（30代男性／山口県）、「天性でおもしろいので」（30代女性／大阪府）、「周りから愛され力が抜群にすごくて、天然な性格なのかその場の空気を明るくできる力を持っているから」（30代男性／東京都）などのコメントが寄せられました。
1位は、ジェシーさんでした。
1996年生まれのジェシーさんは、SixTONESのメンバーとして活躍。端正なルックスからは想像つかない陽気なキャラクターで、『有吉ゼミ』（日本テレビ系）やレギュラーを務める『ハマダ歌謡祭★オオカミ少年』（TBS系）といった数多くのバラエティー番組で存在感を放ち続けています。一発ギャグを連発することもでき、相手の懐に入り込むコミュニケーション能力は魅力の1つです。
アンケート回答では、「バラエティでよく体を張っていると思う」（30代女性／福岡県）、「バラエティーですごく前に出て行ってるように見える」（30代男性／千葉県）、「芸能界の交友関係がとても広い。どの番組に出ていても物怖じせず高いパフォーマンスを発揮している」（30代女性／神奈川県）、「明るくテンションが高く、トーク力やリアクションが面白いため。番組を盛り上げる力があり、バラエティで存在感を発揮していると感じます」（30代女性／宮城県）などの声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
【9位までのランキング結果を見る】
2位：松田元太（Travis Japan）／70票
2位にランクインしたのは、松田元太さんです。
回答者からは、「いつも全力だけど、どこか抜けているところがあり、自然に笑いを生んでいると思うから」（30代女性／新潟県）、「あまりかっこよさなど売りにしていなさそう。素の雰囲気が世代関係なく受けそう」（30代男性／山口県）、「天性でおもしろいので」（30代女性／大阪府）、「周りから愛され力が抜群にすごくて、天然な性格なのかその場の空気を明るくできる力を持っているから」（30代男性／東京都）などのコメントが寄せられました。
1位：ジェシー（SixTONES）／116票
1位は、ジェシーさんでした。
1996年生まれのジェシーさんは、SixTONESのメンバーとして活躍。端正なルックスからは想像つかない陽気なキャラクターで、『有吉ゼミ』（日本テレビ系）やレギュラーを務める『ハマダ歌謡祭★オオカミ少年』（TBS系）といった数多くのバラエティー番組で存在感を放ち続けています。一発ギャグを連発することもでき、相手の懐に入り込むコミュニケーション能力は魅力の1つです。
アンケート回答では、「バラエティでよく体を張っていると思う」（30代女性／福岡県）、「バラエティーですごく前に出て行ってるように見える」（30代男性／千葉県）、「芸能界の交友関係がとても広い。どの番組に出ていても物怖じせず高いパフォーマンスを発揮している」（30代女性／神奈川県）、「明るくテンションが高く、トーク力やリアクションが面白いため。番組を盛り上げる力があり、バラエティで存在感を発揮していると感じます」（30代女性／宮城県）などの声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)