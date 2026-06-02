『To LOVEる』作者、キュアアルカナ・シャドウ描きネット衝撃「絵柄の再現度が高い」「たい焼き食べてそう」
人気漫画『To LOVEる -とらぶる-』『BLACK CAT』などで知られる漫画家・矢吹健太朗氏が、自身のサブアカウントを更新し、テレビアニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ）の登場キャラ・キュアアルカナ・シャドウのイラストを公開すると、ネット上で話題になっている。
【画像】画力ヤバすぎる！『To LOVEる』作者が描いたキュアアルカナ・シャドウ
定期的にイラストなどを投稿している矢吹氏だが今回、「一度描いてみたかったキュアアルカナ・シャドウさん プリキュアを自発的に描いたのは娘が小さいころ以来だなぁ…」とキュアアルカナ・シャドウのイラストを公開。『To LOVEる』の登場キャラ・金色の闇にも見えるキュアアルカナ・シャドウを描いた。
これにネット上では「色合いがヤミちゃんやなぁとぼんやり眺めてたらまさかのご本家から」「絵柄の再現度が高い」「変身シーンもおなしゃす！」「矢吹先生のアルカナちゃんが見れる日が来るとは夢にも思わなかったぞ」「タイ焼き持たせたら金色の闇にしか見えないッス」「アイスじゃなくて、たい焼き食べてそう」「矢吹先生の画力も凄いけど、違和感の無さも凄い」などの声が出ている。
キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるかは、「プリキュア」であるにも関わらず、何故か「怪盗団ファントム」として活動しているミステリアスな少女。マイペースで型にはまらない性格。口数は少ないが、実は熱い想いを内に秘めている。アイスが大好物で誕生日は「11月1日」。名乗りは「神秘と秘密で包み込む キュアアルカナ・シャドウ！」となっており、『名探偵プリキュア！』において絶大な人気を誇っている。
『名探偵プリキュア！』は、シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
【画像】画力ヤバすぎる！『To LOVEる』作者が描いたキュアアルカナ・シャドウ
定期的にイラストなどを投稿している矢吹氏だが今回、「一度描いてみたかったキュアアルカナ・シャドウさん プリキュアを自発的に描いたのは娘が小さいころ以来だなぁ…」とキュアアルカナ・シャドウのイラストを公開。『To LOVEる』の登場キャラ・金色の闇にも見えるキュアアルカナ・シャドウを描いた。
キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるかは、「プリキュア」であるにも関わらず、何故か「怪盗団ファントム」として活動しているミステリアスな少女。マイペースで型にはまらない性格。口数は少ないが、実は熱い想いを内に秘めている。アイスが大好物で誕生日は「11月1日」。名乗りは「神秘と秘密で包み込む キュアアルカナ・シャドウ！」となっており、『名探偵プリキュア！』において絶大な人気を誇っている。
『名探偵プリキュア！』は、シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
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