婚活中のABEMAアナ、ハイスぺ歯科医師＆美容外科医と連続デート 同棲生活を送る34歳美人経営者はまさかの大事件
婚活ビギナー3人が、30日間で結婚相手を見つけなければならないABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』（毎週火曜 後10：00）の第6話が、2日に放送される。
【番組カット】思わず涙を流す森香澄
本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2000万円超えの“ハイスペ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。
スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄が務めている。
第6話では、冒頭から波乱の幕開けに。年収ランキング1位で年収1億円の東大卒エリート・チェンと婚約継続中だった27歳人気モデル・なつえが、まさかの“婚約破棄”を決断する。なつえの苦しい胸の内を知り、別れを受け入れたチェンの一途な想いと切ない本音に、スタジオの森も「チェンさんは正直、感情があまりないタイプかと思っていた。でも心の中でこれだけ想っていたんだなと、結構グッときました」と思わず涙を流す場面も。チェンの両親に挨拶に行くなど、順風満帆に見えた2人の切なすぎる別れとは。
一方、前回の放送でイケメンテレビ局員と“婚約破棄”となった現役アナウンサーのゆかは、婚活アドバイザー・植草美幸氏のすすめにより、チェンと並び年収ランキング1位の30代前半美容外科医や、“全国から患者が集まる凄腕歯科医歯科といった、新たなハイスぺ男性たちとの連続“婚活”デートへ向かう。結婚後のライフスタイルや子育ての価値観をリアルにすり合わせる中で、ゆかが直面する現実とは。ハイスぺ男性たちとの連続デートで、ゆかは結婚の未来を描く相手を見つけることができるのか。
さらに、前回年収3000万円のハイスぺ経営者・ヒロキと「ゼロ日婚約」を結び、幸せいっぱいの同棲生活を送る34歳美人経営者のあやかに、まさかの大事件が勃発。予想だにしなかった激動の展開を迎える。
そして、番組終盤では、結婚式を目前に控えた3人の運命を大きく揺るがす“衝撃の特別ルール”が解禁。残りわずかな期間で誰を選び、どのような結末を迎えるのか。
【番組カット】思わず涙を流す森香澄
本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2000万円超えの“ハイスペ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。
第6話では、冒頭から波乱の幕開けに。年収ランキング1位で年収1億円の東大卒エリート・チェンと婚約継続中だった27歳人気モデル・なつえが、まさかの“婚約破棄”を決断する。なつえの苦しい胸の内を知り、別れを受け入れたチェンの一途な想いと切ない本音に、スタジオの森も「チェンさんは正直、感情があまりないタイプかと思っていた。でも心の中でこれだけ想っていたんだなと、結構グッときました」と思わず涙を流す場面も。チェンの両親に挨拶に行くなど、順風満帆に見えた2人の切なすぎる別れとは。
一方、前回の放送でイケメンテレビ局員と“婚約破棄”となった現役アナウンサーのゆかは、婚活アドバイザー・植草美幸氏のすすめにより、チェンと並び年収ランキング1位の30代前半美容外科医や、“全国から患者が集まる凄腕歯科医歯科といった、新たなハイスぺ男性たちとの連続“婚活”デートへ向かう。結婚後のライフスタイルや子育ての価値観をリアルにすり合わせる中で、ゆかが直面する現実とは。ハイスぺ男性たちとの連続デートで、ゆかは結婚の未来を描く相手を見つけることができるのか。
さらに、前回年収3000万円のハイスぺ経営者・ヒロキと「ゼロ日婚約」を結び、幸せいっぱいの同棲生活を送る34歳美人経営者のあやかに、まさかの大事件が勃発。予想だにしなかった激動の展開を迎える。
そして、番組終盤では、結婚式を目前に控えた3人の運命を大きく揺るがす“衝撃の特別ルール”が解禁。残りわずかな期間で誰を選び、どのような結末を迎えるのか。