NHK、今春入局の新人アナウンサー11人披露 麒麟・川島明の前で“初鳴き”【プロフィール・配属局一覧】
NHKに今春入局した新人アナウンサー11人が、5月31日放送の『どーも、NHK』（毎週日曜 前10：35）でお披露目された。
【写真】NHK2026年春入局の新人アナ11人、川島明らとの集合ショット
NHKアナウンス室の公式Xでは「この春入局の新人11人が『どーも、NHK』に出演」と集合ショットが披露された。
番組では、渡邊佐和子アナ、ゲストの川島明（麒麟）を前に、11人がスーツ姿でそろって「よろしくお願いします！」とあいさつ。川島は「なんか、まだ面接の途中みたい…」と笑いながら、それぞれの自己紹介を聞きながら「いいですね、なかなかデビュー戦、立ち会えないから。初鳴きっていうことでしょう、これは」とエールを送った。
新人アナ11人のプロフィール、配属局は以下の通り（敬称略）。
■青森局／長江佑奈（ながえ・ゆうな）
出身地：東京都
特技：少林寺拳法（大学ではじめて黒帯を取りました）
趣味：飲食店巡り（ここ数年で巡った店は700軒以上）、カラオケ（特にJ‐POP）、フランス語、陸上（幼稚園から高校までずっとリレー選手でした）、マッサージ
■盛岡局／園田拓巳（そのだ・たくみ）
出身地：大阪府生まれ、鹿児島県枕崎市育ち
趣味：スポーツ観戦とテレビゲームをすること
特技：山手線と大阪環状線の駅名を内回りで“高速詠唱”できること、バドミントンシャトルを垂直に高く打ち上げること
■秋田局／楠元大貴（くすもと・だいき）
出身地：北海道 登別市生まれ、東京育ち
趣味：国内外への旅行（大学時代は30か国ほど行きました）、料理（旅行中に味わった料理を再現するのが好きです）
特技：どこでも目を閉じればすぐに寝られます。長い移動時間も余裕です。
■福島局／齋藤智良（さいとう・ちから）
出身地：神奈川県 川崎市（生まれは和歌山県）
趣味：
・トランペット（聴くことも、演奏することも）小学5年生から楽器を始めて今でも続けています！
・街歩き あてもなく外に出て、街を歩きながら頭の中で地図を作ることが好きです。
特技：大学で日本古典文学を専攻していたため、崩し字がほんのちょっとだけ読めます！
■静岡局／高萩眞子（たかはぎ・まこ）※高＝はしごだか
出身地：茨城県 つくば市
趣味、特技：温泉、サウナ、テニス
■金沢局／野田尚太郎（のだ・しょうたろう）
出身地：岩手県 盛岡市
趣味、特技：
趣味は日本の城めぐりです！山城、城跡も含めてすべて実際に足を運びたいと思っています。特技は特徴を捉えること。身近な人のものまねをすると「似ている！」とよく言われます。絵を描くことも得意で、言葉では表現できない気持ちを絵で表したり、友人や家族の誕生日に似顔絵をプレゼントしたりしています。
■鳥取局／末廣万葉（すえひろ・かずは）
出身地：広島県 広島市
趣味、特技：
趣味は旅行とカフェ巡り、音楽を聴くことです。好奇心旺盛な性格で新しいことに挑戦するのが好きです。手首の関節の柔らかさを生かして、片手で拍手ができます！ハートやチューリップなど、簡単なラテアートができます！
■高松局／清水愛子（しみず・あいこ）
出身地：東京都 杉並区 (幼少期は神奈川県、インド、ロシアで過ごしました)
趣味、特技：ドラマやドキュメンタリーを見ること、旅行、食べること、ベランダ菜園、ハンドボール、書道パフォーマンス
■高知局／菅原かほ子（すがわら・かほこ）
出身地：宮城県 生まれ、埼玉県育ち
趣味、特技：
歌舞伎鑑賞、読書、神社仏閣巡り、着物、散歩
絵を描くことが得意です！
■長崎局／大野円花（おおの・まどか）
出身地：愛知県 稲沢市
趣味、特技：
プロレス観戦、珍味グルメ（カブトムシ、タランチュラ、ガラガラヘビなどを食べたことがあります）
■沖縄局／渡辺潤（わたなべ・じゅん）
出身地：千葉県 市川市
【趣味】
旅行：海外は深夜便と早朝便を駆使し、限界まで現地を楽しみます。国内はほぼすべての都道府県を巡りました。
ライブ：YOASOBI、sumika、櫻坂46が好きで、海外公演にも行きます。
運動：水泳がマイブームです。
【特技】
耳コピピアノ（絶対音感があります）
【写真】NHK2026年春入局の新人アナ11人、川島明らとの集合ショット
NHKアナウンス室の公式Xでは「この春入局の新人11人が『どーも、NHK』に出演」と集合ショットが披露された。
番組では、渡邊佐和子アナ、ゲストの川島明（麒麟）を前に、11人がスーツ姿でそろって「よろしくお願いします！」とあいさつ。川島は「なんか、まだ面接の途中みたい…」と笑いながら、それぞれの自己紹介を聞きながら「いいですね、なかなかデビュー戦、立ち会えないから。初鳴きっていうことでしょう、これは」とエールを送った。
■青森局／長江佑奈（ながえ・ゆうな）
出身地：東京都
特技：少林寺拳法（大学ではじめて黒帯を取りました）
趣味：飲食店巡り（ここ数年で巡った店は700軒以上）、カラオケ（特にJ‐POP）、フランス語、陸上（幼稚園から高校までずっとリレー選手でした）、マッサージ
■盛岡局／園田拓巳（そのだ・たくみ）
出身地：大阪府生まれ、鹿児島県枕崎市育ち
趣味：スポーツ観戦とテレビゲームをすること
特技：山手線と大阪環状線の駅名を内回りで“高速詠唱”できること、バドミントンシャトルを垂直に高く打ち上げること
■秋田局／楠元大貴（くすもと・だいき）
出身地：北海道 登別市生まれ、東京育ち
趣味：国内外への旅行（大学時代は30か国ほど行きました）、料理（旅行中に味わった料理を再現するのが好きです）
特技：どこでも目を閉じればすぐに寝られます。長い移動時間も余裕です。
■福島局／齋藤智良（さいとう・ちから）
出身地：神奈川県 川崎市（生まれは和歌山県）
趣味：
・トランペット（聴くことも、演奏することも）小学5年生から楽器を始めて今でも続けています！
・街歩き あてもなく外に出て、街を歩きながら頭の中で地図を作ることが好きです。
特技：大学で日本古典文学を専攻していたため、崩し字がほんのちょっとだけ読めます！
■静岡局／高萩眞子（たかはぎ・まこ）※高＝はしごだか
出身地：茨城県 つくば市
趣味、特技：温泉、サウナ、テニス
■金沢局／野田尚太郎（のだ・しょうたろう）
出身地：岩手県 盛岡市
趣味、特技：
趣味は日本の城めぐりです！山城、城跡も含めてすべて実際に足を運びたいと思っています。特技は特徴を捉えること。身近な人のものまねをすると「似ている！」とよく言われます。絵を描くことも得意で、言葉では表現できない気持ちを絵で表したり、友人や家族の誕生日に似顔絵をプレゼントしたりしています。
■鳥取局／末廣万葉（すえひろ・かずは）
出身地：広島県 広島市
趣味、特技：
趣味は旅行とカフェ巡り、音楽を聴くことです。好奇心旺盛な性格で新しいことに挑戦するのが好きです。手首の関節の柔らかさを生かして、片手で拍手ができます！ハートやチューリップなど、簡単なラテアートができます！
■高松局／清水愛子（しみず・あいこ）
出身地：東京都 杉並区 (幼少期は神奈川県、インド、ロシアで過ごしました)
趣味、特技：ドラマやドキュメンタリーを見ること、旅行、食べること、ベランダ菜園、ハンドボール、書道パフォーマンス
■高知局／菅原かほ子（すがわら・かほこ）
出身地：宮城県 生まれ、埼玉県育ち
趣味、特技：
歌舞伎鑑賞、読書、神社仏閣巡り、着物、散歩
絵を描くことが得意です！
■長崎局／大野円花（おおの・まどか）
出身地：愛知県 稲沢市
趣味、特技：
プロレス観戦、珍味グルメ（カブトムシ、タランチュラ、ガラガラヘビなどを食べたことがあります）
■沖縄局／渡辺潤（わたなべ・じゅん）
出身地：千葉県 市川市
【趣味】
旅行：海外は深夜便と早朝便を駆使し、限界まで現地を楽しみます。国内はほぼすべての都道府県を巡りました。
ライブ：YOASOBI、sumika、櫻坂46が好きで、海外公演にも行きます。
運動：水泳がマイブームです。
【特技】
耳コピピアノ（絶対音感があります）