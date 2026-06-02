テレビ東京系で放送中のアニメ「クマーバ」（日曜前7・00）は公式サイトを通じ、タブリス役で出演中の声優・佐藤舞が体調不良のため一部放送回での出演を見合わせると発表した。同役の代役として、声優・梨本ひおりを起用するとした。

同作はYouTubeチャンネル「クマーバチャンネル」のキャラクターを題材としたテレビアニメ。24年から放送を開始した。

「クマーバ」製作委員会は、タブリス役で出演中の声優・佐藤が療養すると発表。「第9話から第16話までの出演を見合わせることとなりました」とし「これに伴い、同期間のタブリス役は、梨本ひおり様に担当いただきます」と報告した。

佐藤については「体調は回復基調にあり、26年8月以降放送予定の第17話より復帰を予定しております」と説明。「視聴者の皆様ならびに関係各位にはご心配とご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」とした。

佐藤は自身のXを通じ「この度はご心配をおかけして申し訳ありません。私の代わりに大好きな後輩、梨本ひおりちゃんが頑張ってくれました！信頼できる後輩なので安心してください！」と呼びかけ。「ひおちゃん、改めてありがとう…！」と感謝を伝え「元気に復帰予定ですので、引き続き『クマーバ』をよろしくお願いいたします！」と回復を誓った。