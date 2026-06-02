「七夕の誓い〜恋狐妖伝２〜」

ヤン・ミー(楊冪)＆ゴン・ジュン(龔俊)が人と妖(あやかし)の禁断の恋を体現し、大きな反響を呼んだファンタジー時代劇「恋狐妖伝〜ファースト・ラブ〜」(2024年)。その前日譚となる「恋狐妖伝」シリーズ第2章であり、前作を上回る高い支持を獲得した「七夕の誓い〜恋狐妖伝２〜(原題：淮水竹亭)」が、6月18日(木)より衛星劇場にて日本初放送される。

切なすぎる恋愛模様を繰り広げた主演のリウ・シーシー(劉詩詩)＆チャン・ユンロン(張雲龍)のカップリングもさることながら、ホウ・ミンハオ(侯明昊)、ディン・ユーシー(丁禹兮)、モン・ズーイー(孟子義)、ポン・シャオラン(彭小苒)...と、主役クラスが並んだサブキャラにも視線が集中。華やかなオールスターキャストによるファンタジックなロマンスが大きな話題となった。

リウ・シーシー＆チャン・ユンロンが体現した切ない愛にも反響！「七夕の誓い〜恋狐妖伝２〜」 (C) BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. All rights reserved.

全3部作で制作される本ドラマシリーズの原作となるのは、中国で国民的な人気を誇り、総再生回数110億超のアニメ化も果たしたファンタジー漫画「狐妖小紅娘」(2017年には日本でも「縁結びの妖狐ちゃん」のタイトルで放送された)。

そんなシリーズの中でも、この第2章「七夕の誓い〜恋狐妖伝２〜」は、最もリアリティを帯び、かつ悲劇的な美しさを持つと評判になった注目のエピソード。前作でゴン・ジュンが演じたキャラクター"東方月初"の親世代が描かれ、過酷な宿命に翻弄されるヒロイン、東方淮竹(リウ・シーシー)と王権弘業(チャン・ユンロン)の"一生に一度きりの愛"が紡がれていく。

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人間と妖(あやかし)が共存する時代、王権家や東方家といった名門世家は妖の脅威から人々を守るため"一気盟"を結成していた。強大な霊血を持つ東方家の令嬢・東方淮竹は、妖にさらわれた妹・秦蘭(シェン・ユエ)の救出をきっかけに、一気盟の仮面自警団"面具団"の頭領・王権弘業と行動を共にすることに。お面を被り、正体を隠していながらも、正義感にあふれた弘業の言動に好意を持った淮竹は、別れ際に「七月七日、淮水竹亭で」と再会を約束し、弘業の素性を知らないまま心を寄せ始める。

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序盤は、そんな2人のじれったいやり取りも...。優秀だが一本気なところもある淮竹は、一気盟を束ねる盟主、王権家の跡取りである弘業が"面具団の頭領"と同一人物とは気づかない。

互いに浮き立つ心の内を隠して、淮水竹亭で再会を果たすのだが、「面を外せる雰囲気ではなかった」としょんぼり帰ってくる姿をユンロンがチャーミングに演じていて、シーシー演じる毅然としたヒロインとのケミも抜群。応援したくなるカップルを作り上げている。

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ところが、素性を知らぬまま惹かれ合うロマンティックな序章から一転、物語は一族の没落や裏切りという過酷な宿命へと加速していく。

封印が解かれた天妖・九惑の思惑により、20年後の未来に連れ去られてしまった淮竹と、彼女を救うべく、危険を冒して歴史を変えようと奔走する弘業。人間や妖の持つ欲や憎しみといった"負"の感情に押しつぶされそうになりながらも、愛する者を守ろうとする2人の献身ぶりが胸を打つ。そして、そんな淮竹と弘業を容赦なく襲う悲劇の連続に、終盤は号泣必至の展開だ。

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また、3部作からなる超大作シリーズということもあり、桁違いに豪華なオールスターキャストも本作の見どころの一つだ。序盤、悲しい運命を背負った妖の王・百目妖君役で「少年春風〜The First Generation〜」(2024年)のホウ・ミンハオが登場。目の覚めるような美貌はもちろん、悪役ながら信念を持つ魅力的なキャラクターで圧倒的な存在感を見せている。

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さらに、「花の都に虎(とら)われて〜The Romance of Tiger and Rose〜」(2020年)のディン・ユーシーが一気盟・黒剣山荘の張家の若き当主にして、"面具団"の一員でもある張正役で登場。悲劇の選択を迫られる哀しきキャラクターとして鮮烈な印象を残している。

「陳情令」(2019年)や「九重紫」(2024年)で知られるモン・ズーイー演じる相手役・青木媛との恋に翻弄される苦悶の表情、そして張正の影武者という過酷な運命を背負う阿那然役との演じ分けは、涙なくしては見られないだろう。

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そして、この後に控えるシリーズ第3章「天地剣心(原題)」は、「蓮花楼」(2022年)など"古装男神"としてその名を轟かすチョン・イー(成毅)主演という豪華ぶりだ。

東方淮竹と王権弘業のその後の物語が紡がれる"王権篇"こと「天地剣心(原題)」――この第3章まで見届けるという意味合いにおいても重要な価値を持つ今作「七夕の誓い〜恋狐妖伝２〜」の、悲しくも美しい、鮮烈な人間模様を目に焼き付けたい。

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文＝酒寄美智子

放送情報

七夕の誓い〜恋狐妖伝２〜

放送日時：2026年6月18日(木)21:00〜

※毎週(木)21:00〜(2話連続放送)

チャンネル：衛星劇場(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

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