【「小日向未来&立花響 水着Ver. 2体セット」開発中止】 6月2日 発表

回天堂は、フィギュア「小日向未来&立花響 水着Ver. 2体セット」の開発中止を発表した。

本製品は、アニメ「戦姫絶唱シンフォギアXV」より、「小日向未来」と「立花響」の水着姿を1/7スケールでフィギュア化する予定だった。

今回同社公式サイトにて本内容を発表しており、2023年2月にフィギュア化決定の発表が行なわれた本製品だが、生産上の都合によりやむを得ず開発が中止となったことが伝えられた。

本発表について同社は、「商品を楽しみにお待ちいただいていたお客様には、多大なるご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。」とコメントしている。

(C)Project シンフォギアXV