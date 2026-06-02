回天堂、「戦姫絶唱シンフォギアXV」のフィギュア「小日向未来&立花響 水着Ver. 2体セット」の開発中止を発表
【「小日向未来&立花響 水着Ver. 2体セット」開発中止】 6月2日 発表
回天堂は、フィギュア「小日向未来&立花響 水着Ver. 2体セット」の開発中止を発表した。
本製品は、アニメ「戦姫絶唱シンフォギアXV」より、「小日向未来」と「立花響」の水着姿を1/7スケールでフィギュア化する予定だった。
今回同社公式サイトにて本内容を発表しており、2023年2月にフィギュア化決定の発表が行なわれた本製品だが、生産上の都合によりやむを得ず開発が中止となったことが伝えられた。
本発表について同社は、「商品を楽しみにお待ちいただいていたお客様には、多大なるご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。」とコメントしている。
【開発中止のお知らせとお詫び】 pic.twitter.com/vgRvwrmdo7- 回天堂 (@mabell_kikaku) June 2, 2026
【フィギュア化決定！】- 回天堂 (@mabell_kikaku) February 12, 2023
TVアニメ『戦姫絶唱シンフォギアXV』より
「小日向未来」と「立花響」がフィギュア化決定！
しかも２人セットでの発売デス！！
詳細は今後Twitter等でお知らせいたします♪
ご期待下さい！！#シンフォギア #小日向未来 #立花響 #フィギュア #新製品 #キングレコード #回天堂 pic.twitter.com/JfAO5eqVlM
(C)Project シンフォギアXV