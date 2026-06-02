人気バンド「ＳＵＰＥＲ ＢＥＡＶＥＲ」のボーカル・渋谷龍太の「お知らせ」にファンが沸いている。

渋谷は１日夜に自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、「【メンバー脱退のお知らせ】昨日５月３１日をもちまして、ドラムの藤原”３７才”広明が脱退致しました。ようやく二十一周年を迎え、彼なりのけじめとご理解頂けると幸いです」と投稿。

続けて「今後の我々の活動ですが、本日、藤原”３８才”広明が加入することと相成りましたので懸命に精進していく所存です」と“新メンバー”を紹介。「はぴばすで」と祝った。

誕生日を迎えたドラムの藤原は自身のＸで渋谷のポストを引用し、「渋谷さんこれからよろしくお願いします！精一杯頑張ります」とコメント。「今年も無事レベルアップできました。沢山のおめでとうをありがとうございます。藤原”３８才”広明これからよろしくお願いします」と祝福に感謝した。

渋谷は昨年６月１日にもＸで「昨日５月３１日をもちまして、ドラムの藤原”３６才”広明が脱退致しました。二十周年という大きな節目にこのような報告は至極残念ではありますが、どうかご理解頂きたいです」とポストするなど、「脱退のお知らせ」は恒例となっている。

すでにバンドの公式サイトのプロフィルもドラムは「藤原”３８才”広明」と記述されており、ファンは「待ってましたー！！今年も無事に脱退＆加入おめでとう」「ビックリしました よかったｗｗｗ」「おっと、釣られるところだった」「今年もご報告ありがとうございます 風物詩です」「毎年恒例のメンバーチェンジ好きすぎる」などの声が寄せられている。