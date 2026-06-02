【漢字クイズ】「錚錚」はなんて読む？とうとうではありません
日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？
「錚錚」はなんて読む？
金へんに「争」のような字を書いて、なんと読むかご存じですか？
難しいようで、実はよく聞く言葉です。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「そうそう」でした！
錚々は、金属や楽器の音が冴えて響くさまを表す言葉です。また、突出して優れたものの例えでもあります。
「そうそうたる顔ぶれ」という言葉を、耳にしたことがある方は多いのでは？この「そうそう」は「錚々」と書くのです。類語には、選り抜きや秀逸などがあります。
よく聞くわりに、漢字が思い浮かばない「錚々」。サラッと書けるとかっこいいですよ。
みなさんは分かりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
・『日本大百科全書』（小学館）
ライター Ray WEB編集部