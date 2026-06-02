◆マツナガ杯春季埼玉県東西支部大会（Ｇ杯支部予選＝５月２３日・ケイアイスタジアムほか） ▽西支部決勝 武蔵嵐山ボーイズ３−０鶴ケ島ボーイズ

西支部は武蔵嵐山ボーイズが、東支部は春日部ボーイズが優勝。敗れた鶴ケ島、浦和中央ボーイズを含めた４チームが、ジャイアンツカップ地区予選進出を決めた。武蔵嵐山は東日本選抜メンバーの黒沢翔外野手（３年）を中心に３―０で完封勝利。ジュニアも狭山西武ボーイズＢを逆転で下し“兄弟同日Ｖ”となった。

最後の打者を三塁フライに打ち取ると、武蔵嵐山ナインからやっと笑みがもれた。初回から１点ずつ小刻みに得点も、４回以降は打者３人ずつに抑えられるなど、目指している野球に遠い優勝だった。

「選手はよくやったと思いますが、打撃などふがいない中身でした」と堀江則幸監督（５２）。塁に出てチームの活気づかせ役の１番・月山竜平主将（３年）と２番・黒沢が２人で１安打。黒沢は二塁打１本も自身記憶にない１試合２三振を喫した。「タイミングが合わず全然ダメでした」と言えば、月山主将も「力んでしまった」と苦笑い。

そんななか、１回１死三塁で先制犠飛を放った先発右腕・山口和真（２年）は４回４５球６奪三振。スライダーのキレが抜群で、打者１２人に初球ボールは１人だけのパーフェクト。外野にも飛ばさせなかった。「コントロール良く、カウントを取れたのがよかったです」と笑顔。２番手左腕・新井悠偉（２年）、３番手右腕・中島蓮（３年）も好投し、エース中村定誠（３年）の出番なしだった。

投手陣は盤石なだけに、打撃の奮起が待たれる。夏の全国選手権、さらに４年連続Ｇ杯出場へ。高いレベルの野球を目指し、今一度力を集約する。

［鶴ケ島］女子選手の小沢芽衣（３年）が先発を任された。１７日の東松山中央戦のブルペンで、「投げるのが怖い」と突然イップスに襲われるも、市橋徹哉監督（５４）から「決勝は先発」と告げられ決意のマウンドに。「ストレートが良かったです」と２回２失点で試合を作った。完封負けを喫し、指揮官は「芽衣はよく投げました。もっと打てると思いましたが…」と苦笑い。