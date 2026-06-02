台風6号の接近に伴い、JR東日本は3日の運転計画を発表しています。首都圏を中心とした運行予定をまとめました。（2日正午現在）

■内房線
千葉〜君津間　通常の7割程度で運転

君津〜安房鴨川間　終日運転取りやめ

■外房線
千葉〜上総一ノ宮間　通常の6割程度で運転

上総一ノ宮〜安房鴨川間　終日運転取りやめ

■総武本線
千葉〜佐倉間　通常の9割程度で運転

佐倉〜銚子間　終日運転取りやめ

■成田線
佐倉〜成田空港間　通常の9割程度で運転

成田〜銚子間　終日運転取りやめ

我孫子〜成田間
下り 我孫子7時28分成田行まで運転
上り 成田8時21分発我孫子行まで運転
その後終電まで運転取りやめ

■鹿島線 全線
終日運転取りやめ

■久留里線 全線
終日運転取りやめ

■青梅線 青梅〜奥多摩間
始発から午後8時頃まで運転とりやめ

■烏山線
下り宇都宮6時14分発烏山行まで運転
上り烏山7時31分発宇都宮行まで運転
その後終電まで運転取りやめ

【特急列車】■「ひたち」
1・2・3・4・5・6号のみ運転
（3号はいわき〜仙台間区間運休）ほかの列車は運休

■「ときわ」
品川〜勝田間で通常通り運転」
（64・73・77・81号は勝田〜高萩間区間運休）

■「成田エクスプレス」
始発から午後3時頃まで運休

■「さざなみ」
全列車運休

■「わかしお」
全列車運休

■「しおさい」
全列車運休

■「きぬがわ」
全列車運休

■「スペーシア日光」
全列車運休

JR東日本は、ほかの路線や特急列車についても、遅れや運休の可能性があるとしていて、最新の運行状況を確認してほしいと呼びかけています。