【台風6号】JR東、3日の運転計画を発表 運行予定まとめ（2日正午現在）
台風6号の接近に伴い、JR東日本は3日の運転計画を発表しています。首都圏を中心とした運行予定をまとめました。（2日正午現在）
■内房線
千葉〜君津間 通常の7割程度で運転
君津〜安房鴨川間 終日運転取りやめ
■外房線
千葉〜上総一ノ宮間 通常の6割程度で運転
上総一ノ宮〜安房鴨川間 終日運転取りやめ
■総武本線
千葉〜佐倉間 通常の9割程度で運転
佐倉〜銚子間 終日運転取りやめ
■成田線
佐倉〜成田空港間 通常の9割程度で運転
成田〜銚子間 終日運転取りやめ
我孫子〜成田間
下り 我孫子7時28分成田行まで運転
上り 成田8時21分発我孫子行まで運転
その後終電まで運転取りやめ
■鹿島線 全線
終日運転取りやめ
■久留里線 全線
終日運転取りやめ
■青梅線 青梅〜奥多摩間
始発から午後8時頃まで運転とりやめ
■烏山線
下り宇都宮6時14分発烏山行まで運転
上り烏山7時31分発宇都宮行まで運転
その後終電まで運転取りやめ
【特急列車】■「ひたち」
1・2・3・4・5・6号のみ運転
（3号はいわき〜仙台間区間運休）ほかの列車は運休
■「ときわ」
品川〜勝田間で通常通り運転」
（64・73・77・81号は勝田〜高萩間区間運休）
■「成田エクスプレス」
始発から午後3時頃まで運休
■「さざなみ」
全列車運休
■「わかしお」
全列車運休
■「しおさい」
全列車運休
■「きぬがわ」
全列車運休
■「スペーシア日光」
全列車運休