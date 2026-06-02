20代の女性に性的な暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われている「ジャングルポケット」元メンバー・斉藤慎二被告の被告人質問がきょう行われ、斉藤被告は「被害者は自分に好意を持っていると思った」などと話しました。

お笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（43）はおととし7月、ロケバスの車内で当時20代の女性に性的な暴行を加えた罪などに問われていて、初公判で「同意してくれていると思った」と起訴内容を否認し、無罪を主張しています。

これまでの裁判で、被害女性は「斉藤被告を怒らせれば仕事がなくなると思い、暴れたりはできなかった」と証言しています。

きょうの裁判では被告人質問が行われ、弁護側から「ロケバスの車内のやりとりで、被害者は斉藤被告のことをどう思っていると感じたか」と問われた斉藤被告は、「自分のことを詳しく知っているなと思った。『トリオの中で斉藤さんが一番好きです』と言われ、自分に好意を持っていると思った」と答えました。

被告人質問は午後も行われます。