台風6号はあすにも東海・関東に接近するおそれがあります。今後の進路や警戒時間について気象予報士・及川さんの解説です。

先ほど梅雨入りの発表があった四国では、今夜雨が強まってきます。

最新の台風情報です。台風6号は、今夜にかけて九州南部や四国に接近し、あすにかけては近畿・東海・関東にも接近する見通しです。活発な雨雲が台風の東側に広がっていて、中心がまだ離れているところでも雨が強まりそうです。

きょうは特に西日本の太平洋側で非常に激しい雨が降る予想です。九州南部に加えて、高知県・徳島県でも線状降水帯が発生するおそれがあります。

夜遅くなると、活発な雨雲が近畿に移っていき、あすは東海・関東で激しい雨が降るでしょう。風も強まって横殴りの雨になりそうです。

太平洋側では今夜からあすにかけて、さらに雨や風が強まってきます。特に関東では、あす朝の通勤通学の時間帯に雨や風のピークとなります。交通機関に影響が出るおそれもあるので、最新の情報をご確認ください。