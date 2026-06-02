Ｓｎｏｗ Ｍａｎ・宮舘涼太が２日、都内で行われたスキンケアブランド「レカルカ」新アンバサダー就任発表会に出席した。

アンバサダー就任式が行われ、宮舘は「光栄に思っております。日常的に肌がきれいになったね、肌の調子がいいね、と言われる喜びを感じながら毎日使わせてもらっています」と感謝を語った。

新ＣＭもこの日から公開。「カメラの奥を素の状態で見る、そんな撮影は初めてで新たな自分自身に出会える喜びがありました。素の宮舘涼太という魅力が詰まっている」とアピールした。

トークでは宮舘が信じていることを問われると、「人とのつながりを大切にしています。いろんな出会いがあります。その方々からもらった意見やお仕事、思い出が経験となって、今この場に立たせていただいて皆さまにも出会えている。一日一日を大切にすることによって新たな自分にも出会える」と信条を明かした。

普段の宮舘について話が及ぶと、「（朝に）目覚めてから宮舘涼太です。目をつむっている時は素の自分なのではないかと思います」と起きている時は常に“舘様”だといい、「Ｓｈｏｗ ｔｉｍｅは始まっている。（朝に起きて）Ｇｏｏｄ ｍｏｒｎｉｎｇではなくて、Ｉｔ’ｓ ｓｈｏｗ ｔｉｍｅなんですよ」と“らしさ”全開で表現した。

同ブランドにちなんで、もし、生まれ変われるならというテーマには「生まれ変わったとしてもこのアイドルというお仕事をしたい」と言い切り、「宮舘涼太として同じ道を歩むのもいいかな」と話した。