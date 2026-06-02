埼玉県・川口市の住宅でケアマネージャーの女性が殺害された事件で、女性を殺害した後、自殺したとみられる男が警察に「金をだましとられた」などと話していたことが分かりました。警察は一方的な思い込みから事件を起こしたとみて調べています。

この事件はきのう午後3時すぎ、川口市の住宅でケアマネージャーの鈴木希代子さん（63）と90代の母親と暮らす息子（60）が血を流した状態で倒れているのが見つかり、その後、死亡したもので、警察はけさから現場検証と家宅捜索を行っています。

警察は、息子が鈴木さんを殺害したあと自殺したとみていますが、息子が自ら警察に通報した際、「金をだましとられたから殺そうと思って首を切った」などと話していたことが分かりました。

近隣の住民

「（息子は）玄関の掃除とか家のことをやっていた。お母さんの面倒見ているんだな、偉いなと思っていた。まさか彼がという感じですよね」

これまでに息子と鈴木さんとの間にトラブルは確認されていませんが、警察は一方的な思い込みから事件を起こしたとみています。

また、鈴木さんはきのう午後3時ごろに母親（90代）に対する訪問診療に付きそう約束をしていたとみられますが、医師は到着していなかったということで、警察は鈴木さんが訪問直後に切りつけられたとみて捜査しています。