【モーリスレベロトーナメント】U-19日本代表 3ー3 U-21コートジボワール代表（日本時間6月1日／パルク・デ・スポール）

【映像】豪快すぎる「GK股抜きボレー」（実際の様子）

U-19日本代表のFWマギージェラニー蓮（RB大宮アルディージャ）が、パワフルなボレーシュートを叩き込んだ。値千金の同点弾にファンたちが歓喜している。

U-19日本代表は6月1日、モーリスレベロトーナメント（フランス開催のU-21世代大会）のグループB初戦で、U-21コートジボワール代表と対戦。FW浅田大翔（横浜F・マリノス）の2ゴールなどで一時は同点としたが、2ー3と再びリードを許して試合終盤を迎えた。

すると81分、途中出場していた17歳のマギーが結果を残す。左サイドからカットインしたMF山下翔大（水戸ホーリーホック）のパスが相手にカットされて攻守が入れ替わるも、日本はすぐに前線からカウンタープレスを開始。相手のクリアボールに対して山下がブロックすると、こぼれ球はボックス内へ。これに反応したマギーが、バウンドにタイミングを合わせて右足を一閃。強烈な低弾道のシュートはGKの股を抜いて豪快にゴールネットを揺らした。

「マギー！ファンになったぞ！」の声も

ABEMAで解説を務めた坪井慶介氏（元日本代表DF）は、「素晴らしい反応でしたね。シュートは落ち着いてましたね。股抜きましたかね」と絶賛。ABEMAのコメント欄やSNSのファンたちも「強烈すぎる」「日本のルカクきたあああ！」「俺のマギーがやりました」「やべえマギーが世界にバレちゃうよ」「シュートスピードえぐい」「逸材だな」「マギー！ファンになったぞ！」「本当に17歳なの？マギーの将来性えぐない？」と驚きの声を上げた。

51分から出場したマギーは、約40分間のプレータイムで1ゴール・1アシストの大活躍。試合後のフラッシュ・インタビューでは、ゴールシーンについて「そんなに覚えてないですが、溢れてきたボールが目の前に来たので思い切り振り抜いたらゴールになった。よかった」と、無心で打ち込んだことを明かした。

さらに次節のU-21ポルトガル代表戦（6月3日）については、「強い相手。明後日なのでケアして、勝てるように」と意気込みを口にした。

アメリカと日本の血を引くマギーは、186cm・86kgという堂々たる体躯を誇る17歳。昨年のU-17ワールドカップでも活躍し、今年1月にRB大宮アルディージャに引き抜かれた逸材ストライカーだ。ロメル・ルカク（ベルギー代表）やヴィクター・オシメーン（ナイジェリア代表）を手本にする「和製ルカク」の活躍から目が離せない。

（ABEMA／モーリスレベロトーナメント）

