見上愛さんと上坂樹里さん主演の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第10週「疾風に勁草（けいそう）を」の第47回が６月2日に放送され、話題を呼んでいます。

【写真】学校をやめることを決めたゆきにりんたちは…

内科で研修していたゆきとトメ。患者の小野田が亡くなってしまい、ゆきは寮の部屋に閉じこもり実習を休んでいました。そこへバーンズがやってきて…。

ゆきの思いとトメの覚悟が明かされ、SNSやコメントでは、心揺さぶられた視聴者が多かったようです。

＊以下６月2日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

小野田（宮地雅子さん）の死をきっかけに、ゆき（中井友望さん）は深い悲しみから実習を休む日々が続いていた。

気持ちの整理がつかないゆきを前に、バーンズ（エマ・ハワードさん）は、りん（見上愛さん）や直美（上坂樹里さん）、多江（生田絵梨花さん）、喜代（菊池亜希子さん）らを集めて授業を行う。

バーンズはゆきに、実習を休んだ理由を話すよう促すと、ゆきは、涙ながらに小野田がいなくなったことが耐えられなかったと明かした。



（『風、薫る』／(c)NHK）

バーンズは「いなくなったのではありません。心臓病で亡くなったのです」と伝え、受け持った時点で、すでに小野田は治らない状態だったとわかっていたはずだと指摘する。

小野田と仲良くなったことでつらくなったと吐露するゆきに、バーンズは「いい人でなければ死んでもいいのか」と厳しい言葉を投げる。「そうではありません、ですが…」と返すゆき。「人を助けるだけでなく、見送る仕事でもある」と気づいたのだと明かした。

バーンズは、ゆきと共に小野田の看護にあたっていたトメについて「トメは表に出さないだけで、つらくないわけではない」と説明した。

すると、トメは「おらのことは気にしねんで」と自分の身の上を語り出した。

トメが、看護婦になるため上京してきたのは、長兄が労咳（ろうがい）で死んでしまったからだという。

「悔しくて悔しくて敵とってやろうと思って、看護婦さなることにしたんだ」と打ち明けるトメ。「敵討ちは志し高くもねえ、病気さ逆恨みだ。ただ、東京さ来たがらには、看護婦さなって労咳の患者、看病しねえと青森さは帰れねえ」と決意を語った。

そして、トメはゆきを見つめ、「おらも兄ちゃんが死んだ時にずっと泣いてた。おっかあは今も泣いている。小野田さん死んで泣いているゆきさんは看護婦としてダメかもしれねえがおらは好きだ」と優しく伝えた。

それを聞いていたバーンズは「看護の仕事は、人を助けたいと願い、勉強や訓練を重ねるのにこれから先、助けられない瞬間はもっと訪れます」と見習い生たちにに語りかける。ゆきの前に進み、「この実習で生まれた課題に、あなたなりの答えを出してほしい」と伝えた。

そして、実習に復帰したゆきだったが…。

ある日、バーンズやりんたち見習い生、松井の前でゆきは、「看護婦になることをやめるの決めました」と打ち明けた。

「私は人の生き死にに関わる仕事ができる人間じゃない。それは私自身のため。でも、何よりも患者さんのために私は看護婦にならないことが誠実だと」と説明。「看護婦はできない。けれどこの学校が、この寮でみなさんと過ごした日々が大好きでした」と続けた。

そんなゆきをバーンズは強く抱きしめたのだった。

＜視聴者の声＞

いつも明るく、見習い生たちのムードメーカーだったトメの背景を知り、心を動かされた視聴者が多くいました。

「打ち明けたときも笑顔で本当に強いな 」

「看取りの経験の有無は大きいな。トメちゃん、メンタル強い子だな、と思ってたけど、それを支える原動力になる過去があった」

「トメちゃんの話…彼女の言動を見てきて、唐突さは感じなかった」

「素晴らしい志だよトメちゃん、トメちゃんらしくて好きだよ」

一方で、トメの回想シーンでは、長兄を看病するトメの姿が。ガラスを使った障子に庭の植木の様子が一瞬映りました。

「もっと貧乏な家の出だと勝手に思ってた。すごい良い服着て良い家に住んでた子だった」

「トメちゃんの家がしっかり、豪農って感じだったの良かった」

「トメさんの実家もそこそこ裕福な農家だった」

などの声が寄せられました。

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連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』は、明治期に看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマ。見上さん演じる一ノ瀬りんと、上坂さん演じる大家直美の2人が、患者や医師との向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがて“最強のバディ”になっていく物語。

りんの父・信右衛門を北村一輝さん、りんの母・美津を水野美紀さん、りんの妹・安を早坂美海さん。直美を見守ってきた牧師・吉江善作を原田泰造さん。“鹿鳴館の華”と呼ばれた貴婦人、大山捨松を多部未華子さんが演じます。

脚本は吉澤智子さん。主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの『風と町』。占い師の真風（まじ）役の研ナオコさんが、語りも務めます。原案は田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール 大関和物語』（中央公論新社刊）。