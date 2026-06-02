【バツイチ息子は、狂ってた…】娘婿から助言「今が子離れのチャンス」＜第27話＞#4コマ母道場
陽子さんには、子どもの頃から優秀で自慢の息子・タダシさんがいます。お互いに離婚したため、アパートで2人暮らしをはじめました。陽子さんはいつでもタダシさんの味方で、まさに運命共同体。「2人なら大丈夫」そう思ってなんでも協力してきたけれど、信じていた息子の正体は……？
第27話 最後のチャンス
【編集部コメント】
モトキさんは絶望した陽子さんを放っておけず、自分だけ喫茶店に戻ってきたようです。陽子さんが長年サオリさんにしてきたことを考えると、モトキさんだって許せないでしょう。けれどいつか、サオリさんのなかに「困窮する母親を見捨ててしまった」という感情が湧きだす可能性もあります。そのときサオリさんが自分を責めてしまわないために……少しの手助けくらいはしてもいいと思ったのかもしれませんね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
第27話 最後のチャンス
【編集部コメント】
モトキさんは絶望した陽子さんを放っておけず、自分だけ喫茶店に戻ってきたようです。陽子さんが長年サオリさんにしてきたことを考えると、モトキさんだって許せないでしょう。けれどいつか、サオリさんのなかに「困窮する母親を見捨ててしまった」という感情が湧きだす可能性もあります。そのときサオリさんが自分を責めてしまわないために……少しの手助けくらいはしてもいいと思ったのかもしれませんね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子