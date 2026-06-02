台風6号は、現在、熊本県内の一部が強風域に入っていて、天草地方では暴風警報が発表されています。



このあと昼過ぎから夜のはじめ頃にかけ、県内に最接近する見込みです。



台風6号は現在、九州の南西付近を時速25キロで北北東に進んでいます。



台風の影響で、県内は大気の状態が不安定となり、夕方にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降るおそれがあります。



2日に予想される1時間の雨量は、熊本、阿蘇地方で40ミリ、球磨地方で50ミリ、天草・芦北地方で15ミリです。





■街で聞くと…「物干し竿とかそういったのは室内に入れるようにはしています。正午頃くらいには切り上げて早めに帰ろうかと思っています」■富岡港(苓北町)午前8時半頃現在、天草市と苓北町に暴風警報が出されていて、苓北町の富岡港と長崎県の茂木港を結ぶフェリーは午前中の便を欠航し、午後の便の運航も昼過ぎに判断するという事です。■天草空港天草エアラインも全便欠航です。熊本地方気象台は夕方にかけて暴風に警戒し、低い土地の浸水、土砂災害、河川の増水や氾濫、高波に十分注意するよう呼びかけています。