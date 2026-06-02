アメリカのトランプ大統領は、戦闘終結に向けたイランとの覚書の締結について、「今後1週間程度で実現できる可能性がある」との見通しを示しました。

イランは、イスラエルによる停戦合意違反などを理由に、戦闘終結に向けたアメリカとの対話を停止すると報じられました。

これに対しトランプ大統領は1日、SNSで、イランとの協議について「早いペースで継続している」と主張。

アメリカメディアに対しては、ホルムズ海峡の開放などに向けた覚書の締結について、「今後1週間程度で実現できる可能性がある」との見通しを示したということです。

これに先立ちトランプ氏は、イスラエルのネタニヤフ首相と電話会談を実施。

イスラエルが攻撃を続けるレバノンの首都・ベイルートへ部隊が派遣されないことを確認し、向かっていた部隊もすでに引き返しているとSNSに書き込みました。

また、代理人を通じてレバノンの親イラン組織・ヒズボラとも会談し、イスラエルとヒズボラが互いに攻撃しないことで合意したと明らかにしました。

アメリカにあるレバノン大使館は声明で、ヒズボラがアメリカの停戦案を受け入れたと発表しました。

一方、ネタニヤフ首相はトランプ氏との電話会談で、ヒズボラの攻撃が止まらなければ、イスラエルはベイルートの標的を攻撃すると伝えたと明らかにしました。「我々の立場は変わらない」とし、イスラエル軍はレバノン南部での作戦は継続すると強調しています。