日向坂46藤嶌果歩、1st写真集決定 水着＆ランジェリーにも初挑戦
【モデルプレス＝2026/06/02】日向坂46の四期・藤嶌果歩が1st写真集（集英社）を8月4日に発売することが決定。あわせて藤嶌のカットとコメントも公開された。
【写真】日向坂46四期生、アイス片手に弾ける笑顔披露
本作はアメリカ・マイアミと藤嶌の地元・北海道で撮影を実施。対照的な風景の中、数多くの衣装を身にまとい、これまで見せたことのないカラフルな表情を見せた。解禁カットでは、ぽかぽかと太陽が照らすマイアミの地での笑顔弾ける姿を披露している。
また、自身初となる水着やランジェリーでの撮影にも挑戦。かわいい“かほりん”から大人キレイな“かほりん”まで、藤嶌をたっぷりと詰め込んだ、振り幅の広い一冊となっている。通常版以外に、「＠Loppi＆HMV限定カバー版」「Sony Music Shop限定カバー版」「紀伊國屋書店限定カバー版」の計4種のカバーが発売される。（modelpress編集部）
アイドルとしてのひとつの夢でもあった写真集を発売出来ることになり、本当に嬉しいです！いつも応援して下さる皆さん、ありがとうございます。撮影場所のマイアミと北海道には、「カラフルな街並みで撮影したい」という希望と、「生まれ育った地で撮影したい」という願いを叶えて頂きました。とっても楽しい撮影期間で、私もページをめくる度に撮影時を思い出して幸せな気持ちになるんだろうなと今からワクワクしています！この先、アイドルをしていく中で「私にはこれがあるから大丈夫」と思える、お守りのような一冊になりました。それくらい素敵な一冊です！皆さんにとっても、特別なものになりますように。
日向坂46 藤嶌果歩1st写真集
発売日：2026年8月4日（火）
著者：藤嶌果歩
撮影：菊地泰久
体裁：A4判／160ページ
発売：集英社
※カバーの異なる【＠Loppi＆HMV限定カバー版】【Sony Music Shop限定カバー版】【紀伊國屋書店限定カバー版】も発売
【Not Sponsored 記事】
【写真】日向坂46四期生、アイス片手に弾ける笑顔披露
◆藤嶌果歩、1st写真集決定
本作はアメリカ・マイアミと藤嶌の地元・北海道で撮影を実施。対照的な風景の中、数多くの衣装を身にまとい、これまで見せたことのないカラフルな表情を見せた。解禁カットでは、ぽかぽかと太陽が照らすマイアミの地での笑顔弾ける姿を披露している。
◆藤嶌果歩コメント
アイドルとしてのひとつの夢でもあった写真集を発売出来ることになり、本当に嬉しいです！いつも応援して下さる皆さん、ありがとうございます。撮影場所のマイアミと北海道には、「カラフルな街並みで撮影したい」という希望と、「生まれ育った地で撮影したい」という願いを叶えて頂きました。とっても楽しい撮影期間で、私もページをめくる度に撮影時を思い出して幸せな気持ちになるんだろうなと今からワクワクしています！この先、アイドルをしていく中で「私にはこれがあるから大丈夫」と思える、お守りのような一冊になりました。それくらい素敵な一冊です！皆さんにとっても、特別なものになりますように。
◆書誌情報
日向坂46 藤嶌果歩1st写真集
発売日：2026年8月4日（火）
著者：藤嶌果歩
撮影：菊地泰久
体裁：A4判／160ページ
発売：集英社
※カバーの異なる【＠Loppi＆HMV限定カバー版】【Sony Music Shop限定カバー版】【紀伊國屋書店限定カバー版】も発売
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