【ゴルフの上達に一番必要な「回さない」という基本】「スライスが止まらない」「チーピンやシャンクが出る」「長いクラブが安定しない人」は「回さない（ブレーキ）」ことでスコアアップ！

世間には色々なレッスン本や動画がありますが『ゴルフの上達に一番必要な「回さない」という基本』を手に取ってもらいたい人はどんなゴルファーですか？

世の中には星の数ほどのゴルフ理論が存在します。だからこそ、情報過多で何から手をつけていいか分からないゴルファーの方がたくさんいるのではないでしょうか？

本書では立ち返るべき「基礎」を紹介しています。

世の中のレッスン理論の多くは「どう動かすか」というアクセル練習に特化していますが、その手前にある「ブレーキ」の機能を備えていないと、どれだけアクセルを踏んでも上手くコントロールできません。

「回さない（ブレーキ）」感覚を知るとスイングの土台が整う

特にこの本を手に取ってもらってスコアアップにつながりそうな人は「スライスが止まらない」「チーピンやシャンクが出る」などといった「極端なミスが出てしまう人」や「長いクラブが安定しない人」です。

まずは基礎の基礎として「回さない（ブレーキ）」感覚を知ることで、スイングの土台を整えることができます。