【通貨別まとめと見通し】ユーロ円：185 円台半ばの壁を突破し後半へステージ移行、186 円大台定着に向けたエネルギー蓄積が続く
【通貨別まとめと見通し】ユーロ円：185 円台半ばの壁を突破し後半へステージ移行、186 円大台定着に向けたエネルギー蓄積が続く
先週（5月25日～6月1日）のまとめ
先週のユーロ円は、前回レポートで指摘した「185.22 - 185.50 円の厚い壁」を明確に上抜け、一時 185.98 円まで上値を伸ばすなど、長期的な上昇トレンドのステージを一段引き上げる1週間となった。期間中、27日（水）には一時 187.11 円まで突発的に吹き上げる場面や、翌28日（木）には一時 184.41 円まで深く調整する場面など、上下に荒い値動き（ヒゲ）を見せたものの、下値では極めて強固な押し目買い（レジサポ転換）を確認。週末から週明け1日（月）にかけては 185.80 - 185.90 円台を維持し、186.00 円の大台復帰を目前に控えた足固めの展開となった。
185 円台半ばの突破と突発的な上値トライ（5月25日～27日）
週明け25日（月）に 185.00 円台を奪還した流れを引き継ぎ、26日（火）には 185.20 円台をクリアして一時 185.36 円まで上昇。さらに27日（水）には、それまで強力な抵抗帯だった 185.50 円を明確に突破すると、17:00台にショートカバーを巻き込む形で一時 187.11 円までフラッシュ的に上値を急伸させる場面を記録した。しかし、大台付近での日本当局による介入警戒感や実需の利益確定売りに押され、引けにかけては 185.40 円台へと急速に押し戻された。
下ヒゲでのサポート確認と185 円台後半での足固め（5月28日～30日）
27日後半の失速の流れは一時的に売りを誘い、28日（木）0:00台には一時 184.41 円まで水準を切り下げた。しかし、かつてのレジスタンスゾーン（184 円台半ば）が今回は強固な支持線として機能し、即座に猛烈な押し目買いが入ってV字反発を達成。その後、29日（金）から30日（土朝）にかけては、185.50 円付近を完全に下値支持（ロールリバーサル）とした形でじりじりと下値を切り上げ、一時 185.98 円の直近高値を記録。週末は 185.69 円と、185 円台後半の高値圏を維持してクローズした。
週明けの186 円大台攻防と足元の揉み合い（6月1日～2日現在）
週明け6月1日（月）に入ると、東京時間から欧州時間（15:00台）にかけて再び円売りに傾き、前週高値に並ぶ一時 185.98 円まで上昇し、186.00 円の大台を激しくテストした。しかし、ここでも大台突破には一歩届かず、NY時間にかけては一時 185.44 円まで緩やかな調整を挟む展開となった（終値 185.56 円）。
本日6月2日（火）午前現在、直近では 185.70 - 185.80 円台（安値 185.71 円、11:00時点 185.76 円）へと再浮上。185 円台半ばのサポートの強固さを改めて証明したことで、186.00 円の壁を崩すための準備を順調に整えている格好だ。
ファンダメンタルズ分析
先週から今週にかけてのファンダメンタルズは、「欧州の景気センチメント改善」と「186 円手前での為替介入リスク」の激しい綱引きが大きな背景となっている。
• 欧州側（ユーロ下支え）： 景気指標の緩やかな改善がユーロを後押ししているほか、欧州中央銀行（ECB）当局者から6月の利下げ開始以降のペースについて「連続利下げを急がない」とするタカ派寄り（慎重）な発言が相次いでおり、これがユーロの下値を強力に支えている。
• 日本側（上値の重さと底堅さ）： 186.00 円の大台、あるいは27日のように一時的に 187 円台に接近・突入する局面では、常に関係当局による「実質的な為替介入への恐怖心」が心理的レジスタンスとして強力に機能した。しかし、根本的な日欧金利差の大きさが意識されるため、184.41 円や 185.44 円への調整局面は結果的に「押し目買いの好機」と捉えられ、歩みを止めることなく円売り再開へとつながっている。
先週（5月25日～6月1日）のまとめ
先週のユーロ円は、前回レポートで指摘した「185.22 - 185.50 円の厚い壁」を明確に上抜け、一時 185.98 円まで上値を伸ばすなど、長期的な上昇トレンドのステージを一段引き上げる1週間となった。期間中、27日（水）には一時 187.11 円まで突発的に吹き上げる場面や、翌28日（木）には一時 184.41 円まで深く調整する場面など、上下に荒い値動き（ヒゲ）を見せたものの、下値では極めて強固な押し目買い（レジサポ転換）を確認。週末から週明け1日（月）にかけては 185.80 - 185.90 円台を維持し、186.00 円の大台復帰を目前に控えた足固めの展開となった。
185 円台半ばの突破と突発的な上値トライ（5月25日～27日）
週明け25日（月）に 185.00 円台を奪還した流れを引き継ぎ、26日（火）には 185.20 円台をクリアして一時 185.36 円まで上昇。さらに27日（水）には、それまで強力な抵抗帯だった 185.50 円を明確に突破すると、17:00台にショートカバーを巻き込む形で一時 187.11 円までフラッシュ的に上値を急伸させる場面を記録した。しかし、大台付近での日本当局による介入警戒感や実需の利益確定売りに押され、引けにかけては 185.40 円台へと急速に押し戻された。
下ヒゲでのサポート確認と185 円台後半での足固め（5月28日～30日）
27日後半の失速の流れは一時的に売りを誘い、28日（木）0:00台には一時 184.41 円まで水準を切り下げた。しかし、かつてのレジスタンスゾーン（184 円台半ば）が今回は強固な支持線として機能し、即座に猛烈な押し目買いが入ってV字反発を達成。その後、29日（金）から30日（土朝）にかけては、185.50 円付近を完全に下値支持（ロールリバーサル）とした形でじりじりと下値を切り上げ、一時 185.98 円の直近高値を記録。週末は 185.69 円と、185 円台後半の高値圏を維持してクローズした。
週明けの186 円大台攻防と足元の揉み合い（6月1日～2日現在）
週明け6月1日（月）に入ると、東京時間から欧州時間（15:00台）にかけて再び円売りに傾き、前週高値に並ぶ一時 185.98 円まで上昇し、186.00 円の大台を激しくテストした。しかし、ここでも大台突破には一歩届かず、NY時間にかけては一時 185.44 円まで緩やかな調整を挟む展開となった（終値 185.56 円）。
本日6月2日（火）午前現在、直近では 185.70 - 185.80 円台（安値 185.71 円、11:00時点 185.76 円）へと再浮上。185 円台半ばのサポートの強固さを改めて証明したことで、186.00 円の壁を崩すための準備を順調に整えている格好だ。
ファンダメンタルズ分析
先週から今週にかけてのファンダメンタルズは、「欧州の景気センチメント改善」と「186 円手前での為替介入リスク」の激しい綱引きが大きな背景となっている。
• 欧州側（ユーロ下支え）： 景気指標の緩やかな改善がユーロを後押ししているほか、欧州中央銀行（ECB）当局者から6月の利下げ開始以降のペースについて「連続利下げを急がない」とするタカ派寄り（慎重）な発言が相次いでおり、これがユーロの下値を強力に支えている。
• 日本側（上値の重さと底堅さ）： 186.00 円の大台、あるいは27日のように一時的に 187 円台に接近・突入する局面では、常に関係当局による「実質的な為替介入への恐怖心」が心理的レジスタンスとして強力に機能した。しかし、根本的な日欧金利差の大きさが意識されるため、184.41 円や 185.44 円への調整局面は結果的に「押し目買いの好機」と捉えられ、歩みを止めることなく円売り再開へとつながっている。