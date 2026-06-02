【通貨別まとめと見通し】ポンド円： 円台半ばの壁を突破し後半へステージ移行、 円大台定着に向けたエネルギー蓄積が続く

【通貨別まとめと見通し】ポンド円： 円台半ばの壁を突破し後半へステージ移行、 円大台定着に向けたエネルギー蓄積が続く