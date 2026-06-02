【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円：9.21 円台の壁に阻まれるも 9.15 円の岩盤サポートを確認、調整完了から再び上抜けへのエネルギー蓄積局面へ
【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円：9.21 円台の壁に阻まれるも 9.15 円の岩盤サポートを確認、調整完了から再び上抜けへのエネルギー蓄積局面へ
先週（5月25日～6月1日）のまとめ
先週のメキシコペソ円は、週初から前週の反発モメンタムを引き継いで一時 9.2173 円まで上値を伸ばしたものの、心理的・テクニカル的節目である「9.22 円の手前」で頭打ちとなり失速。その後は一時 9.1493 円まで深い調整を挟む展開となった。しかし、下値では極めて強固な押し目買い（スワップ狙いの実需など）が入り、週後半の足固め（パワー蓄積）を経て、週明け1日（月）から本日2日（火）にかけて再び 9.20 円台へ再浮上するなど、長期的な上昇トレンドの底堅さを改めて印象付ける1週間となった。
9.21 円台での頭打ちとレジスタンス意識（5月25日～27日）
週明け25日（月）は、前週からの流れを引き継いで東京時間から力強く買い進まれ、一時 9.2130 円まで急伸。翌26日（火）も高値圏を維持して一時 9.2148 円を記録、27日（水）には一段と上値を追って一時 9.2173 円の直近高値をマークした。しかし、警戒されていた 9.22 円の壁を前に買いの手が止まると、日本当局による円安牽制（介入警戒感）に伴うロングポジションの利益確定売りに押される形で失速。引けにかけて 9.17 円台へと急反落した。
9.15 円近辺でのサポート確認とレンジもみ合い（5月28日～30日）
27日後半からの失速の流れは一時的に売りを加速させ、28日（木）12:00台には一時 9.1493 円まで水準を切り下げた。しかし、この 9.15 円割れ手前のゾーンでは強い買い支え（押し目買い）が入り、底打ち。29日（金）から30日（土朝）にかけては、下値を 9.15 円～ 9.16 円台でしっかりと固めつつ、上値は 9.18 - 9.19 円台へとじりじりとレンジを切り上げるもみ合い（パワー蓄積期間）に終始した。週末は 9.1789 円でクローズし、調整が一巡したことを示唆した。
週明けの再反発と9.20 円台の再テスト（6月1日～2日現在）
週明け6月1日（月）に入ると、9.15 円近辺での調整を完了した市場が再び円売りに傾いた。東京時間から値を戻すと、欧州～NY時間（17:00台）には 9.2046 円、21:00台には 9.2061 円まで再浮上（一時高値 9.2108 円）し、再び 9.21 円台の壁をテストした。22:00台には一時 9.1825 円まで下ヒゲを引いて急調整するポンド並みに荒い乱高下も見せたものの、本日2日（火）午前現在、直近では 9.2016 円（11:00時点）付近まで即座に復帰。下値の強固さを改めて証明したことで、再び上値の壁を崩すための準備を整えつつある格好だ。
ファンダメンタルズ分析
先週から今週にかけてのファンダメンタルズは、「メキシコのインフレ粘着性に伴う高金利の維持」と「日本の為替介入リスク・材料出尽くし感」の交錯が大きな背景となっている。
• メキシコ側（ペソ下支え）： メキシコ中央銀行（バンコ・デ・メヒコ）の政策金利は非常に高い水準が維持されており、当局者からのインフレ高止まりへの警戒発言も相次いでいる。これにより、早期の連続利下げ観測が大きく後退。圧倒的なインカムゲイン（スワップ妙味）を背景とした実需の買いが、ペソの下値を強力に支え続けている。
• 日本側（上値の重さと底堅さ）： 9.21 - 9.22 円に接近する局面では、常に日本当局による「実質的な為替介入への恐怖心」が強力な心理的レジスタンスとして機能し、利益確定の引き金となった。一方で、日銀のタカ派的な政策期待（国債買い入れ減額など）は織り込みが進み材料出尽くし感が出ている。根本的な日英・日墨金利差の大きさが意識されるため、9.15 円近辺への調整局面は結果的に「絶好の押し目買いの好機」と捉えられ、週明けの円売り再開（9.20 円台回復）につながった。
先週（5月25日～6月1日）のまとめ
先週のメキシコペソ円は、週初から前週の反発モメンタムを引き継いで一時 9.2173 円まで上値を伸ばしたものの、心理的・テクニカル的節目である「9.22 円の手前」で頭打ちとなり失速。その後は一時 9.1493 円まで深い調整を挟む展開となった。しかし、下値では極めて強固な押し目買い（スワップ狙いの実需など）が入り、週後半の足固め（パワー蓄積）を経て、週明け1日（月）から本日2日（火）にかけて再び 9.20 円台へ再浮上するなど、長期的な上昇トレンドの底堅さを改めて印象付ける1週間となった。
9.21 円台での頭打ちとレジスタンス意識（5月25日～27日）
週明け25日（月）は、前週からの流れを引き継いで東京時間から力強く買い進まれ、一時 9.2130 円まで急伸。翌26日（火）も高値圏を維持して一時 9.2148 円を記録、27日（水）には一段と上値を追って一時 9.2173 円の直近高値をマークした。しかし、警戒されていた 9.22 円の壁を前に買いの手が止まると、日本当局による円安牽制（介入警戒感）に伴うロングポジションの利益確定売りに押される形で失速。引けにかけて 9.17 円台へと急反落した。
9.15 円近辺でのサポート確認とレンジもみ合い（5月28日～30日）
27日後半からの失速の流れは一時的に売りを加速させ、28日（木）12:00台には一時 9.1493 円まで水準を切り下げた。しかし、この 9.15 円割れ手前のゾーンでは強い買い支え（押し目買い）が入り、底打ち。29日（金）から30日（土朝）にかけては、下値を 9.15 円～ 9.16 円台でしっかりと固めつつ、上値は 9.18 - 9.19 円台へとじりじりとレンジを切り上げるもみ合い（パワー蓄積期間）に終始した。週末は 9.1789 円でクローズし、調整が一巡したことを示唆した。
週明けの再反発と9.20 円台の再テスト（6月1日～2日現在）
週明け6月1日（月）に入ると、9.15 円近辺での調整を完了した市場が再び円売りに傾いた。東京時間から値を戻すと、欧州～NY時間（17:00台）には 9.2046 円、21:00台には 9.2061 円まで再浮上（一時高値 9.2108 円）し、再び 9.21 円台の壁をテストした。22:00台には一時 9.1825 円まで下ヒゲを引いて急調整するポンド並みに荒い乱高下も見せたものの、本日2日（火）午前現在、直近では 9.2016 円（11:00時点）付近まで即座に復帰。下値の強固さを改めて証明したことで、再び上値の壁を崩すための準備を整えつつある格好だ。
ファンダメンタルズ分析
先週から今週にかけてのファンダメンタルズは、「メキシコのインフレ粘着性に伴う高金利の維持」と「日本の為替介入リスク・材料出尽くし感」の交錯が大きな背景となっている。
• メキシコ側（ペソ下支え）： メキシコ中央銀行（バンコ・デ・メヒコ）の政策金利は非常に高い水準が維持されており、当局者からのインフレ高止まりへの警戒発言も相次いでいる。これにより、早期の連続利下げ観測が大きく後退。圧倒的なインカムゲイン（スワップ妙味）を背景とした実需の買いが、ペソの下値を強力に支え続けている。
• 日本側（上値の重さと底堅さ）： 9.21 - 9.22 円に接近する局面では、常に日本当局による「実質的な為替介入への恐怖心」が強力な心理的レジスタンスとして機能し、利益確定の引き金となった。一方で、日銀のタカ派的な政策期待（国債買い入れ減額など）は織り込みが進み材料出尽くし感が出ている。根本的な日英・日墨金利差の大きさが意識されるため、9.15 円近辺への調整局面は結果的に「絶好の押し目買いの好機」と捉えられ、週明けの円売り再開（9.20 円台回復）につながった。