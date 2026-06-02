【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円：9.21 円台の壁に阻まれるも 9.15 円の岩盤サポートを確認、調整完了から再び上抜けへのエネルギー蓄積局面へ

【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円：9.21 円台の壁に阻まれるも 9.15 円の岩盤サポートを確認、調整完了から再び上抜けへのエネルギー蓄積局面へ