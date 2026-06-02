テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限は１６０．５０円手前 テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限は１６０．５０円手前

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テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限は１６０．５０円手前



160.86 エンベロープ1%上限（10日間）

160.47 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

159.71 現値

159.27 10日移動平均

159.25 一目均衡表・転換線

158.87 一目均衡表・雲（上限）

158.49 21日移動平均

157.88 一目均衡表・基準線

157.70 100日移動平均

157.68 エンベロープ1%下限（10日間）

156.54 一目均衡表・雲（下限）

156.50 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

155.27 200日移動平均



ボリンジャーバンド2シグマ上限が１６０．４７円に控えており、大台に乗せた場合のポイントとなっている。

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