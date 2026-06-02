テクニカルポイント ドル円　ボリンジャーバンド2シグマ上限は１６０．５０円手前

160.86　エンベロープ1%上限（10日間）
160.47　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
159.71　現値
159.27　10日移動平均
159.25　一目均衡表・転換線
158.87　一目均衡表・雲（上限）
158.49　21日移動平均
157.88　一目均衡表・基準線
157.70　100日移動平均
157.68　エンベロープ1%下限（10日間）
156.54　一目均衡表・雲（下限）
156.50　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
155.27　200日移動平均

ボリンジャーバンド2シグマ上限が１６０．４７円に控えており、大台に乗せた場合のポイントとなっている。