テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限は１６０．５０円手前
テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限は１６０．５０円手前
160.86 エンベロープ1%上限（10日間）
160.47 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.71 現値
159.27 10日移動平均
159.25 一目均衡表・転換線
158.87 一目均衡表・雲（上限）
158.49 21日移動平均
157.88 一目均衡表・基準線
157.70 100日移動平均
157.68 エンベロープ1%下限（10日間）
156.54 一目均衡表・雲（下限）
156.50 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
155.27 200日移動平均
ボリンジャーバンド2シグマ上限が１６０．４７円に控えており、大台に乗せた場合のポイントとなっている。
160.86 エンベロープ1%上限（10日間）
160.47 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.71 現値
159.27 10日移動平均
159.25 一目均衡表・転換線
158.87 一目均衡表・雲（上限）
158.49 21日移動平均
157.88 一目均衡表・基準線
157.70 100日移動平均
157.68 エンベロープ1%下限（10日間）
156.54 一目均衡表・雲（下限）
156.50 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
155.27 200日移動平均
ボリンジャーバンド2シグマ上限が１６０．４７円に控えており、大台に乗せた場合のポイントとなっている。