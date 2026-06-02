【通貨別まとめと見通し】南アランド円：9.85 円の手前で再三阻まれるも乱高下を経て強固な下値支持を確認、上抜けへのエネルギー蓄積が続くか
【通貨別まとめと見通し】南アランド円：9.85 円の手前で再三阻まれるも乱高下を経て強固な下値支持を確認、上抜けへのエネルギー蓄積が続くか
先週（5月25日～6月1日）のまとめ
先週の南アランド円は、週初から前週の反発モメンタムを引き継いでジリ高基調となり、週後半から週明けにかけて一時 9.8453 円まで上値を伸ばしたものの、心理的・テクニカル的節目である「9.85 円の手前」で失速。期間中、28日（木）には一時 9.6817 円まで深く調整する展開となったものの、下値ではスワップ実需の極めて強固な押し目買いが入りV字反発を達成。週末の高値圏揉み合いを経て、週明け1日（月）には再び 9.84 円台をテストするなど、長期的な上昇トレンドの底堅さと新興国通貨特有のボラティリティの高さ（乱高下）を改めて印象付ける1週間となった。
9.80 円の手前での揉み合いと上値の重さ（5月25日～27日）
週明け25日（月）は、東京時間から欧州時間にかけて円売りに傾き、一時 9.7539 円まで力強く上昇。翌26日（火）から27日（水）にかけては 9.70 円台後半（高値 9.7766 円）の狭いレンジ内での揉み合いに終始した。高金利通貨としてのスワップ買い需要が下値を支える一方、9.80 円の大台を前に買いの手がやや慎重になると、日本当局による円安牽制（介入警戒感）も意識され、利益確定売りに押される形で上値の重い展開が続いた。
9.70 円割れでのサポート確認と猛烈なV字急反発（5月28日～30日）
27日後半からの上値の重さは短期勢の売り（ショート）を呼び込み、28日（木）の東京時間からロンドン時間にかけて下落が加速。一時 9.6817 円まで水準を切り下げ、一時的に 9.70 円の大台を割り込む深い調整となった。しかし、この急落局面（RSIが一時売られすぎ圏へ突入）を前にスワップ狙いの実需勢から強い押し目買いが集中して底打ち。ロンドン後半からNY時間にかけてショートカバー（売り方の買い戻し）を巻き込みながら猛烈なV字反発を演じ、同日深夜には一時 9.8171 円まで一気に吹き上げた。この足固め（パワー蓄積）を経て、29日（金）から30日（土朝）にかけては下値を 9.80 円近辺へと切り上げ、週末は 9.8200 円の強気圏でクローズした。
週明けの最高値マークとNY時間の急反落（6月1日～2日現在）
週明け6月1日（月）に入ると、前週後半の強気地合いを維持した市場がふたたびランド買いに傾き、東京～ロンドン時間（12:00台）にかけて一時 9.8453 円の週最高値を記録し、9.85 円の節目を激しくテストした。しかし、ここでも大台突破には一歩届かず、NY時間終盤（22:00台）にかけて急激な利益確定売り（ロングポジションの巻き戻し）に見舞われ、一時 9.7477 円まで急反落して 9.7609 円で引けた。
本日6月2日（火）午前現在、直近では 9.78 円台（安値 9.7591 円、11:00時点 9.7851 円）へと素早く買い戻されており、9.75 円近辺のサポートの強さを証明しつつ、次なる大台突破のためのエネルギーを再び蓄積している格好だ。
ファンダメンタルズ分析
先週から今週にかけてのファンダメンタルズは、「南アの高金利環境の長期化（スワップ妙味）」と「日本当局の為替介入リスク・材料出尽くし感」の交錯が背景となっている。
• 南ア側（ランド下支え）： 南アフリカ準備銀行（SARB・中央銀行）によるインフレ高止まりへの強い警戒感から、政策金利が高水準で据え置かれる期間が長期化するとの見方が根強い。これにより日英・日欧・日墨金利差と同様に日英・日南ア金利差の恩恵を受けるスワップ買い需要がランドの下値を強固に支えている。また、主要輸出品であるゴールドなどの資源価格の底堅さもランド高を後押ししている。
先週（5月25日～6月1日）のまとめ
先週の南アランド円は、週初から前週の反発モメンタムを引き継いでジリ高基調となり、週後半から週明けにかけて一時 9.8453 円まで上値を伸ばしたものの、心理的・テクニカル的節目である「9.85 円の手前」で失速。期間中、28日（木）には一時 9.6817 円まで深く調整する展開となったものの、下値ではスワップ実需の極めて強固な押し目買いが入りV字反発を達成。週末の高値圏揉み合いを経て、週明け1日（月）には再び 9.84 円台をテストするなど、長期的な上昇トレンドの底堅さと新興国通貨特有のボラティリティの高さ（乱高下）を改めて印象付ける1週間となった。
9.80 円の手前での揉み合いと上値の重さ（5月25日～27日）
週明け25日（月）は、東京時間から欧州時間にかけて円売りに傾き、一時 9.7539 円まで力強く上昇。翌26日（火）から27日（水）にかけては 9.70 円台後半（高値 9.7766 円）の狭いレンジ内での揉み合いに終始した。高金利通貨としてのスワップ買い需要が下値を支える一方、9.80 円の大台を前に買いの手がやや慎重になると、日本当局による円安牽制（介入警戒感）も意識され、利益確定売りに押される形で上値の重い展開が続いた。
9.70 円割れでのサポート確認と猛烈なV字急反発（5月28日～30日）
27日後半からの上値の重さは短期勢の売り（ショート）を呼び込み、28日（木）の東京時間からロンドン時間にかけて下落が加速。一時 9.6817 円まで水準を切り下げ、一時的に 9.70 円の大台を割り込む深い調整となった。しかし、この急落局面（RSIが一時売られすぎ圏へ突入）を前にスワップ狙いの実需勢から強い押し目買いが集中して底打ち。ロンドン後半からNY時間にかけてショートカバー（売り方の買い戻し）を巻き込みながら猛烈なV字反発を演じ、同日深夜には一時 9.8171 円まで一気に吹き上げた。この足固め（パワー蓄積）を経て、29日（金）から30日（土朝）にかけては下値を 9.80 円近辺へと切り上げ、週末は 9.8200 円の強気圏でクローズした。
週明けの最高値マークとNY時間の急反落（6月1日～2日現在）
週明け6月1日（月）に入ると、前週後半の強気地合いを維持した市場がふたたびランド買いに傾き、東京～ロンドン時間（12:00台）にかけて一時 9.8453 円の週最高値を記録し、9.85 円の節目を激しくテストした。しかし、ここでも大台突破には一歩届かず、NY時間終盤（22:00台）にかけて急激な利益確定売り（ロングポジションの巻き戻し）に見舞われ、一時 9.7477 円まで急反落して 9.7609 円で引けた。
本日6月2日（火）午前現在、直近では 9.78 円台（安値 9.7591 円、11:00時点 9.7851 円）へと素早く買い戻されており、9.75 円近辺のサポートの強さを証明しつつ、次なる大台突破のためのエネルギーを再び蓄積している格好だ。
ファンダメンタルズ分析
先週から今週にかけてのファンダメンタルズは、「南アの高金利環境の長期化（スワップ妙味）」と「日本当局の為替介入リスク・材料出尽くし感」の交錯が背景となっている。
• 南ア側（ランド下支え）： 南アフリカ準備銀行（SARB・中央銀行）によるインフレ高止まりへの強い警戒感から、政策金利が高水準で据え置かれる期間が長期化するとの見方が根強い。これにより日英・日欧・日墨金利差と同様に日英・日南ア金利差の恩恵を受けるスワップ買い需要がランドの下値を強固に支えている。また、主要輸出品であるゴールドなどの資源価格の底堅さもランド高を後押ししている。