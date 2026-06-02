【通貨別まとめと見通し】南アランド円：9.85 円の手前で再三阻まれるも乱高下を経て強固な下値支持を確認、上抜けへのエネルギー蓄積が続くか

【通貨別まとめと見通し】南アランド円：9.85 円の手前で再三阻まれるも乱高下を経て強固な下値支持を確認、上抜けへのエネルギー蓄積が続くか