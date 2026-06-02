【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円：204円大台到達後に激しい乱高下を挟むも202円台後半で底固め、大台定着へのパワー蓄積が続く
【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円：204円大台到達後に激しい乱高下を挟むも202円台後半で底固め、大台定着へのパワー蓄積が続く
先週（5月25日～6月1日）のまとめ
先週のスイスフラン円は、前回意識されていた203円台前半のレジスタンスをクリアすると、29日（金）には一時 204.205円 まで急伸して待望の204円大台乗せを達成する展開となった。期間中、28日（木）に一時 201.848円 まで深く調整する場面や、週明け6月1日（月）の深夜に一時 202.561円 まで急落する場面など、歴史的高値圏ゆえの激しいポジション調整（乱高下）が見られたものの、下値では実需の非常に強固な押し目買いを確認。足元では202.90～203.10円台へと素早く買い戻されており、長期的な上昇トレンドの底堅さを改めて印象付ける1週間となった。
203円台での揉み合いから一時的な急調整（5月25日～28日午前）
週明け25日（月）は、前週からの反発モメンタムを引き継いで力強く買い進まれ、一時 203.460円 まで上値を伸ばした。しかし、歴史的な高値圏であることから利益確定売りに押され、26日（火）から27日（水）にかけては 202.70 - 203.10円 の狭いレンジ内でもみ合う展開となった。28日（木）に入ると、東京時間からロンドン時間にかけて利益確定売りが加速し、一時 201.848円 まで水準を切り下げる深い調整となった。
岩盤サポートからのV字反発と204円大台突破（5月28日午後～30日）
28日後半に201.848円で底打ちすると、円の独歩安（スイスフラン買い・円売り）を背景とした実需筋が猛烈な押し目買いを入れ、相場は一転して鮮やかなV字反発を演じた。29日（金）のNY時間にかけて上昇の勢いはさらに加速し、売り方の買い戻し（ショートカバー）を巻き込みながら一時 204.205円 まで急伸。節目の204円台を明確に突破し、週末は 203.940円 の高値圏でクローズした。
週明けの再レンジ上限テストと深夜の急調整（6月1日～2日現在）
週明け6月1日（月）に入ると、東京時間早朝に再び円売りに傾き、一時 204.115円 まで上昇して前週末の最高値圏を厳しくテストした。しかし、ここでも日本当局による為替介入リスクや高値警戒感からの売りが意識され、ロンドン～NY時間にかけてはじりじりと上値を削る展開へ。さらに深夜22:00～23:00台にかけては、突発的なポジション調整売りに押され、一時 202.561円 まで急落する場面を記録した。 本日6月2日（火）午前現在、直近では 202.90 - 203.10円台（11:00時点では 202.972円）へと即座に復帰。202円台後半のサポートの強固さを証明したことで、再び上値の壁を崩すための準備を整えつつある格好だ。
ファンダメンタルズ分析
先週から今週にかけてのファンダメンタルズは、「スイスフランの安全資産としての根強い需要」と「204円台での為替介入リスク」の綱引きが大きな背景となっている。
• スイス側（フラン下支え）： スイス国立銀行（SNB）の政策スタンスが注目される中、欧州の政治的な不透明感やグローバルな地政学リスクを背景に、伝統的な「安全資産」としてのスイスフラン買い需要が根広く存在している。また、実質的な対円での圧倒的な金利差（円の金利の低さ）が意識されるため、下値は常に実需の円売りに支えられている。
• 日本側（上値の重さと底堅さ）： 204円台に接近・突入する局面では、常に日本当局による「実質的な為替介入への恐怖心」が心理的レジスタンスとして強力に機能した。28日や1日深夜の急落は、この介入警戒に伴う突発的なロングポジションの巻き戻し（手仕舞い売り）が主因とみられる。しかし、根本的な円安地合いの強さから、調整局面は結果的に「押し目買いの好機」と捉えられ、歩みを止めることなく203円近辺への素早い復帰につながっている。
先週（5月25日～6月1日）のまとめ
先週のスイスフラン円は、前回意識されていた203円台前半のレジスタンスをクリアすると、29日（金）には一時 204.205円 まで急伸して待望の204円大台乗せを達成する展開となった。期間中、28日（木）に一時 201.848円 まで深く調整する場面や、週明け6月1日（月）の深夜に一時 202.561円 まで急落する場面など、歴史的高値圏ゆえの激しいポジション調整（乱高下）が見られたものの、下値では実需の非常に強固な押し目買いを確認。足元では202.90～203.10円台へと素早く買い戻されており、長期的な上昇トレンドの底堅さを改めて印象付ける1週間となった。
203円台での揉み合いから一時的な急調整（5月25日～28日午前）
週明け25日（月）は、前週からの反発モメンタムを引き継いで力強く買い進まれ、一時 203.460円 まで上値を伸ばした。しかし、歴史的な高値圏であることから利益確定売りに押され、26日（火）から27日（水）にかけては 202.70 - 203.10円 の狭いレンジ内でもみ合う展開となった。28日（木）に入ると、東京時間からロンドン時間にかけて利益確定売りが加速し、一時 201.848円 まで水準を切り下げる深い調整となった。
岩盤サポートからのV字反発と204円大台突破（5月28日午後～30日）
28日後半に201.848円で底打ちすると、円の独歩安（スイスフラン買い・円売り）を背景とした実需筋が猛烈な押し目買いを入れ、相場は一転して鮮やかなV字反発を演じた。29日（金）のNY時間にかけて上昇の勢いはさらに加速し、売り方の買い戻し（ショートカバー）を巻き込みながら一時 204.205円 まで急伸。節目の204円台を明確に突破し、週末は 203.940円 の高値圏でクローズした。
週明けの再レンジ上限テストと深夜の急調整（6月1日～2日現在）
週明け6月1日（月）に入ると、東京時間早朝に再び円売りに傾き、一時 204.115円 まで上昇して前週末の最高値圏を厳しくテストした。しかし、ここでも日本当局による為替介入リスクや高値警戒感からの売りが意識され、ロンドン～NY時間にかけてはじりじりと上値を削る展開へ。さらに深夜22:00～23:00台にかけては、突発的なポジション調整売りに押され、一時 202.561円 まで急落する場面を記録した。 本日6月2日（火）午前現在、直近では 202.90 - 203.10円台（11:00時点では 202.972円）へと即座に復帰。202円台後半のサポートの強固さを証明したことで、再び上値の壁を崩すための準備を整えつつある格好だ。
ファンダメンタルズ分析
先週から今週にかけてのファンダメンタルズは、「スイスフランの安全資産としての根強い需要」と「204円台での為替介入リスク」の綱引きが大きな背景となっている。
• スイス側（フラン下支え）： スイス国立銀行（SNB）の政策スタンスが注目される中、欧州の政治的な不透明感やグローバルな地政学リスクを背景に、伝統的な「安全資産」としてのスイスフラン買い需要が根広く存在している。また、実質的な対円での圧倒的な金利差（円の金利の低さ）が意識されるため、下値は常に実需の円売りに支えられている。
• 日本側（上値の重さと底堅さ）： 204円台に接近・突入する局面では、常に日本当局による「実質的な為替介入への恐怖心」が心理的レジスタンスとして強力に機能した。28日や1日深夜の急落は、この介入警戒に伴う突発的なロングポジションの巻き戻し（手仕舞い売り）が主因とみられる。しかし、根本的な円安地合いの強さから、調整局面は結果的に「押し目買いの好機」と捉えられ、歩みを止めることなく203円近辺への素早い復帰につながっている。