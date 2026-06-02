【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円：204円大台到達後に激しい乱高下を挟むも202円台後半で底固め、大台定着へのパワー蓄積が続く

【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円：204円大台到達後に激しい乱高下を挟むも202円台後半で底固め、大台定着へのパワー蓄積が続く