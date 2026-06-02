歌手・中森明菜（６０）の透明感あふれる表情が反響を呼んでいる。

２日に自身のインスタグラムを更新し、７月１日に発売される１０年ぶりとなる新シングル「ごめんと、すきと、」を紹介。メロディーの一部も解禁した。

通常盤のジャケット写真を披露。空を見上げる明菜の顔に直筆で曲名の「ごめんと、すきと、」としたためられた一枚だ。

透明感あふれる雰囲気で、明菜の神秘的な表情もステキ。ネット上では「このジャケ写、反則級やで。明菜」「ジャケ写の明菜さん、めっちゃ美しいですね。目は心の窓。おめめも心も、ずっと変わらずキレイな明菜さん」「インパクト大すぎるジャケ写！！」「久し振りにうわ〜ステキ〜とか可愛い〜とも違う中森明菜だなって言うジャケ写。ドッキリすると言うか」「まじで好みのドドドドドストライクすぎて好みすぎる」と引き込まれる人が続出。

若々しい顔のアップに、一部のファンは「『ごめんと、すきと』のジャケット肖像写真は、まさか、あれですよね、明菜さんが２８歳とか３０歳くらいの時の写真？６０歳の今の写真ですよね？」と信じられない様子だった。