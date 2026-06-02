【App Store iPhoneゲームチャート】誕生40周年迎え『ドラゴンクエスト』関連作がTOP10に7作ランクイン（5/25〜31）
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2026年5月25日〜31日）では、「有料ゲームチャート」1位を『ドラゴンクエストV 天空の花嫁』が獲得した。27日に「ドラゴンクエスト」シリーズが誕生40周年を迎えたことを受け、『〜V 天空の花嫁』のほか全7作の関連作がTOP10入りした。
【ランキング表】App Store 有料 iPhone ゲームチャート TOP10
◆初代『ドラゴンクエスト』の発売記念日に合わせ、お得に購入できるキャンペーンを開催
5月27日は初代『ドラゴンクエスト』が発売された記念日。現在、40周年を記念してドラゴンクエストのiOS版が40%オフで購入できるキャンペーンを開催しており、その影響でシリーズから関連タイトルが上位を席巻した。
1位の『〜V 天空の花嫁』は、前週9位からジャンプアップ。そのほか、2位に『ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議な鍵SP』、4位に『ドラゴンクエストVI 幻の大地』、5位に『ドラゴンクエストIV 導かれし者たち』、7位に『ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君』、8位に『ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランドSP』、10位に『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン』がそれぞれ前週10位圏外からランクインした。
そうしたなかで、3位に『Minecraft』、6位に『スイカゲーム-Aladdin X』、9位に『妖怪ウォッチ1 スマホ』と上位常連のタイトルが変わらずTOP10入りしており、根強い人気を証明している。
◆「無料ゲームチャート」では、『フォートナイト』が首位をキープ
一方、「無料ゲームチャート」1位は、『フォートナイト』で、前週に続き首位をキープした。本作は、Epic Gamesによる人気オンラインゲームのiOS版。プレイヤーは、タイクーン、デスラン、ゾンビサバイバルなど、無料のデベロッパー制作の数千におよぶ島でフレンドと一緒にゲームを楽しむことができる。
続く2位には『Arrows GO!』、3位には『咲庭 〜ひとりの花商い〜』がランクイン。
2位の『Arrows GO!』は4方向を示す多くの矢印から、4方それぞれに障害物なく進める矢印を選択し脱出させていき、最終的にすべての矢印を取り除けたらステージクリアとなるカジュアルなパズルゲーム。それぞれのステージに時間制限はなく、どんな時も自分のペースで遊べるのがうれしい。
4位には新作の『超自然スクワッド』が初登場。プレイヤーは超自然社の社員として、古代遺跡へ仲間と向かい、目標金額を目指し珍しい宝を持ち帰るというのが基本のゲームの流れ。最大で4人のプレイヤーで協力プレイを楽しむことができる。モンスターやトラップに気をつけながら進行しないといけないホラー要素と、仲間同士のエモートや被り物アイテムといった笑える要素が共存している点もユニークなポイントだ。
ランキングTOP10は「オリコンニュース」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。
◆初代『ドラゴンクエスト』の発売記念日に合わせ、お得に購入できるキャンペーンを開催
5月27日は初代『ドラゴンクエスト』が発売された記念日。現在、40周年を記念してドラゴンクエストのiOS版が40%オフで購入できるキャンペーンを開催しており、その影響でシリーズから関連タイトルが上位を席巻した。
1位の『〜V 天空の花嫁』は、前週9位からジャンプアップ。そのほか、2位に『ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議な鍵SP』、4位に『ドラゴンクエストVI 幻の大地』、5位に『ドラゴンクエストIV 導かれし者たち』、7位に『ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君』、8位に『ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランドSP』、10位に『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン』がそれぞれ前週10位圏外からランクインした。
そうしたなかで、3位に『Minecraft』、6位に『スイカゲーム-Aladdin X』、9位に『妖怪ウォッチ1 スマホ』と上位常連のタイトルが変わらずTOP10入りしており、根強い人気を証明している。
◆「無料ゲームチャート」では、『フォートナイト』が首位をキープ
一方、「無料ゲームチャート」1位は、『フォートナイト』で、前週に続き首位をキープした。本作は、Epic Gamesによる人気オンラインゲームのiOS版。プレイヤーは、タイクーン、デスラン、ゾンビサバイバルなど、無料のデベロッパー制作の数千におよぶ島でフレンドと一緒にゲームを楽しむことができる。
続く2位には『Arrows GO!』、3位には『咲庭 〜ひとりの花商い〜』がランクイン。
2位の『Arrows GO!』は4方向を示す多くの矢印から、4方それぞれに障害物なく進める矢印を選択し脱出させていき、最終的にすべての矢印を取り除けたらステージクリアとなるカジュアルなパズルゲーム。それぞれのステージに時間制限はなく、どんな時も自分のペースで遊べるのがうれしい。
4位には新作の『超自然スクワッド』が初登場。プレイヤーは超自然社の社員として、古代遺跡へ仲間と向かい、目標金額を目指し珍しい宝を持ち帰るというのが基本のゲームの流れ。最大で4人のプレイヤーで協力プレイを楽しむことができる。モンスターやトラップに気をつけながら進行しないといけないホラー要素と、仲間同士のエモートや被り物アイテムといった笑える要素が共存している点もユニークなポイントだ。
ランキングTOP10は「オリコンニュース」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。