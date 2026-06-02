Snow Man宮舘涼太、朝起きたときから「ショータイム」 会見中に起動したSiriにツッコミも
9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が2日、ビューティーブランド「レカルカ」のアンバサダーに就任。都内で行われた『レカルカ新アンバサダー就任発表会』に登壇。会見中に起動したSiriにツッコミ、フォローする一幕があった。
【全身ショット】エレガント！赤が映えるスーツ姿の宮舘涼太
宮舘が出演する新WEBCMは、きょう2日より配信される。CMでは、メイクやヘアスタイル、衣装は“生まれたままの姿”をイメージしたナチュラルかつシンプルなものとしたほか、表情や小さな動きにも演技を加えないことで、生命感に満ちた宮舘の自然な魅力を「レカルカ」の魅力として描いている。撮影を振り返り、宮舘は「100パーセントの気持ちでのぞませていただいたんですけど、カメラの奥を素の状態で見る撮影も初めてだったので、新たな自分自身にも出会える喜びもありました」と声を弾ませた。
CMにちなんで、「普段見せない素の自分」を聞かれると、宮舘は「僕自身もまだ出会っていないといいますか…睡眠をとっている自分だと思います」とまっすぐに語った。そして「目覚めてから宮舘涼太なわけですよ。ショータイムは始まっているわけですよ。グッドモーニングじゃなくてイッツ・ショータイムなわけです」と朝から“宮舘涼太”だという。
司会から常に“オン”であることに「疲れませんか？」と問われると、「人によってはあると思います。でも、宮舘涼太は違います」と胸を張った宮舘。さらに司会から「画面越しに見ていた宮舘さんとそのままでちょっと驚いています」と返されると、「出会えてよかったですね」とにっこり。宮舘は「これを求めてくださるファンの方もたくさんいらっしゃいますし、僕自身もそれが苦ではない」とまっすぐに伝えた。
生まれ変わったら何になりたいかという質問にも、「生まれ変わったとしても、このお仕事、アイドルを続けられたらなと思います」と力強く話した宮舘。そんな中、突如会場から「いつもお疲れさまです」というSiriの声が鳴り響いた。これには宮舘は「さっき疲れないって言いましたよね！」とツッコミし笑いを誘いつつ、「ねぎらいの言葉っていいですよね。敬意を示して言う言葉であるのでね」とフォロー。「ここは広げなくていいんですよ！」とセルフツッコミし、会場を和ませていた。
【全身ショット】エレガント！赤が映えるスーツ姿の宮舘涼太
宮舘が出演する新WEBCMは、きょう2日より配信される。CMでは、メイクやヘアスタイル、衣装は“生まれたままの姿”をイメージしたナチュラルかつシンプルなものとしたほか、表情や小さな動きにも演技を加えないことで、生命感に満ちた宮舘の自然な魅力を「レカルカ」の魅力として描いている。撮影を振り返り、宮舘は「100パーセントの気持ちでのぞませていただいたんですけど、カメラの奥を素の状態で見る撮影も初めてだったので、新たな自分自身にも出会える喜びもありました」と声を弾ませた。
司会から常に“オン”であることに「疲れませんか？」と問われると、「人によってはあると思います。でも、宮舘涼太は違います」と胸を張った宮舘。さらに司会から「画面越しに見ていた宮舘さんとそのままでちょっと驚いています」と返されると、「出会えてよかったですね」とにっこり。宮舘は「これを求めてくださるファンの方もたくさんいらっしゃいますし、僕自身もそれが苦ではない」とまっすぐに伝えた。
生まれ変わったら何になりたいかという質問にも、「生まれ変わったとしても、このお仕事、アイドルを続けられたらなと思います」と力強く話した宮舘。そんな中、突如会場から「いつもお疲れさまです」というSiriの声が鳴り響いた。これには宮舘は「さっき疲れないって言いましたよね！」とツッコミし笑いを誘いつつ、「ねぎらいの言葉っていいですよね。敬意を示して言う言葉であるのでね」とフォロー。「ここは広げなくていいんですよ！」とセルフツッコミし、会場を和ませていた。