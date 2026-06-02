5月29日（金）に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、MCのDAIGOと、講師の人気コラムニスト・山本ゆりさんの小学校時代の“思い出トーク”が注目を集めた。

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金曜日は、「ボクでもできる！金曜日」と題し、ゆりさんが考案した簡単でおいしいレシピに、ひとりでチャレンジしているDAIGO。この日は、懐かしの学校給食メニューをゆりさん流にアレンジした「わかめごはん」と、あわせて食べたい具だくさんみそ汁「キャベツのクリーミーみそ汁」を調理した。

大人になっても、ときどき無性に食べたくなる学校給食。ゆりさんは給食が大好きだったそうで、なかでも思い出に残っているというのが「みそラーメン」。通っていた小学校に、児童から食べたい給食を募る「リクエスト給食」なる年に一度のイベントがあり、「みそラーメン」は断トツの人気メニューだったらしい。

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一方、DAIGOはといえば「考えてみると、僕は給食（を最後に食べたの）が36年前。結構昔じゃないですか…」とメニューの記憶は薄れているよう。だが、今やほとんどの地域で“紙パック入り”に取って代わられた「瓶の牛乳」だけはよく覚えているという。

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そんな小学校時代の思い出トークがくり広げられるなか、調理はスムーズに進み、「あのころに戻りましょう！」というDAIGOの言葉とともに試食タイムへ。出来立てのわかめごはんを口に運び、「う～ん、おいしいですね！」と笑顔を見せたDAIGOは、続けて思わぬ“過去”を告白した。

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DAIGOの本名は「内藤大湖」。小学校時代は、苗字の内藤から「ナイさん」というあだ名で呼ばれていたという。当時も口にしていたかもしれない“わかめごはん”のパワーで「ナイさんに戻りましたよ！」とうれしそうなDAIGOに、スタジオはなごやかな笑いに包まれた。

（※レシピ）

わかめごはん＆キャベツのクリーミーみそ汁

＜材料（2人分）＞

【わかめごはん】

ご飯 1合分（約300g）

わかめ（乾） 大さじ2（4～5g）

塩 小さじ1/2

顆粒和風だしの素 小さじ1/2

いりごま（白） 小さじ2

【キャベツのクリーミーみそ汁】

キャベツ 1枚（50g）

ベーコン（ハーフ） 1枚

スイートコーン 大さじ3（30g）

バター 5g

水 350ml

顆粒和風だしの素 小さじ1/2

みそ 大さじ1・1/2

牛乳（または豆乳） 50ml

＜作り方＞

（1）わかめは水に5分ほどつけて戻す。

（2）キャベツは3cm角くらいに切り、ベーコンは1cm幅に切る。

（3）フライパンにバターを熱して（2）を加えて中火でサッと炒め、水、スイートコーン、和風だしの素を加え、蓋をして弱めの中火で3分ほど煮る。

（4）（1）の水気を絞り、細かく刻む。

（5）温かいご飯に（4）、塩、和風だしの素、いりごまを加えて混ぜ、器にわかめごはんを盛る。

（6）（3）の火を止め、みそを溶き入れ、牛乳を加えて弱火にかけ、フツフツしたら火を止め、別の器にキャベツのクリーミーみそ汁を盛る。

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【TVer】レシピ動画はこちら

なお、「わかめごはん＆キャベツのクリーミーみそ汁」の調理の様子は、5月29日料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で放送された。