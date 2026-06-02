お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶ（46）が1日深夜放送のMCを務めるテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・55）に出演。かつての衝撃のエピソードをぶっちゃける場面があった。

「太鼓持ち芸人」が話題となると、久保田は「俺はアンチだったから。そういうこうする（ゴマをする）人たちが」と告白した。

大阪時代、事務所の先輩にあたるタレント・たむらけんじがカレー店を出店したが「もうたむけんさんの後輩、こうする（ゴマをする）やつらが全員そこに行って“おいしいです！”“めっちゃ食べました、安くしてありがとうございます”、腹立って」と“太鼓持ち”ぶりにムカついたという。

「どうせタダで食っとるんですよ、先輩のつながりだから。一般の人、お金払って食うのに。おいしいかまずいかも分からない。先輩とか立ててうまいとか言うわけ」と思い、「頭きたから、そこの1階のインドカレーがあるのよ。ここ行って“ここですよね、みんなが行ってるところ”ってピースして、“ここめちゃくちゃうまいです”」と全く別の店をSNSで宣伝した。

すると「たむけんさんの可愛がっている後輩からすぐに連絡があって“すぐに消してください！”って」と大笑い。MCの「ウエストランド」井口浩之は「もう〜やめてくださいよ！」とあきれていた。